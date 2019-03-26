【Apple發佈會】齊集DC、Mavrel超級英雄　Jason Momoa驚喜現身

昨晚（25日）Apple官方舉行了Apple發佈會，請來大批知名導演以及演員，包括積遜莫瑪（Jason Momoa）、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）A、J.J. Abrams、Jennifer Aniston和Reese Witherspoon等人，宣傳自家製Apple TV+ Channel ，預計今年年尾就會推出。

「美國隊長」Chris Evan雖然沒有現身，但同樣會參與Apple TV+的製作。（網上圖片）

「水行俠」Jason Momoa突然現身在Apple發佈會，大叫：「Surprise!」，而他跟Alfre Woodard的現身正是為了介紹將會推出的Apple tv+《See》，他先請現場記者閉上眼睛，去感受開心、恐懼和希望等，因為《See》是一套講述世界在未來數百年後被病毒摧毀，只有少數人能存活，不過此時人類已經失去視覺。

Jason Momoa驚喜現身Apple發佈會！（Getty Images）

另外，「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）都會跟Apple TV合作，出演原創劇集《Undercover: Coming of Age in the CIA》，故事改編自前美國中情局探員Amaryllis Fox快將推出的自傳，會以一個現代且前衛的角度，深入探視一名年輕女探員如何在個人生活和工作生涯之中取得平衡。

「Marvel隊長」都會出現在Apple TV，今次更會做CIA探員！（劇照）

Apple TV+將會製作大量自家製原創節目，包括電視節目、電影和紀錄片等等，暫時預告會有《The Morning Show》，由Reese Witherspoon、 Jennifer Aniston 及Steve Carell主持，而Jason Momoa和Alfre Woodard則會主演的《See》，而巴基斯坦裔美國演員Kumail Nanjiani將會出演《Little America》，探討不同族裔移民到美國生活的故事。

《羅馬》奪奧斯卡3獎，引史匹堡不滿。（網上圖片）

Netflix原創電影《羅馬》奪得今年奧斯卡「最佳導演」、「最佳外語片」和「最佳攝影」3個大獎，當時引來史匹堡表示不滿，不過今次他加盟Apple TV+，宣布為其出力拍電影，倒顥得有點自打嘴巴。

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