【Apple發佈會】齊集DC、Mavrel超級英雄　Jason Momoa驚喜現身

昨晚(25日)Apple官方舉行了Apple發佈會,請來大批知名導演以及演員,包括積遜莫瑪(Jason Momoa)、史提芬史匹堡(Steven Spielberg)A、J.J. Abrams、Jennifer Aniston和Reese Witherspoon等人,宣傳自家製Apple TV+ Channel ,預計今年年尾就會推出。

「美國隊長」Chris Evan雖然沒有現身,但同樣會參與Apple TV+的製作。(網上圖片)

「水行俠」Jason Momoa突然現身在Apple發佈會,大叫:「Surprise!」,而他跟Alfre Woodard的現身正是為了介紹將會推出的Apple tv+《See》,他先請現場記者閉上眼睛,去感受開心、恐懼和希望等,因為《See》是一套講述世界在未來數百年後被病毒摧毀,只有少數人能存活,不過此時人類已經失去視覺。

Jason Momoa驚喜現身Apple發佈會!(Getty Images)

另外,「Marvel隊長」貝兒娜森(Brie Larson)都會跟Apple TV合作,出演原創劇集《Undercover: Coming of Age in the CIA》,故事改編自前美國中情局探員Amaryllis Fox快將推出的自傳,會以一個現代且前衛的角度,深入探視一名年輕女探員如何在個人生活和工作生涯之中取得平衡。

「Marvel隊長」都會出現在Apple TV,今次更會做CIA探員!(劇照)

Apple TV+將會製作大量自家製原創節目,包括電視節目、電影和紀錄片等等,暫時預告會有《The Morning Show》,由Reese Witherspoon、 Jennifer Aniston 及Steve Carell主持,而Jason Momoa和Alfre Woodard則會主演的《See》,而巴基斯坦裔美國演員Kumail Nanjiani將會出演《Little America》,探討不同族裔移民到美國生活的故事。

《羅馬》奪奧斯卡3獎,引史匹堡不滿。(網上圖片)

Netflix原創電影《羅馬》奪得今年奧斯卡「最佳導演」、「最佳外語片」和「最佳攝影」3個大獎,當時引來史匹堡表示不滿,不過今次他加盟Apple TV+,宣布為其出力拍電影,倒顥得有點自打嘴巴。

