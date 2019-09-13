《我的莫格利男孩》成內地最紅網劇！爆紅全因「楊紫總裁穿搭」？

網劇《我的莫格利男孩》於8/29開播，女主角楊紫更是夾帶著高流量回歸，並在首播日以新造型上熱搜，因此迅速拿下網劇播放量第一！此次楊紫與馬天宇搭配的森系CP，「女霸總」VS「狼男友」的同居生活，到底帶來什麼看點，使《我的莫格利男孩》打敗《烈火軍校》、《全職高手》等熱播劇，快速成為網劇新星呢？

《我的莫格利男孩》中楊紫與馬天宇組成「森系CP」。（《我的莫格利男孩》劇照）

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另類的「養成系」愛情，馬天宇化身「寵物狼」萌透少女心！

莫格利（馬天宇飾）是一個從小生長在深山老林的大男孩，受傷時意外倒在凌熙（楊紫飾）的車上，就這樣闖入了陌生又繁華的都市！凌熙成為莫格利在陌生中第一個認識的人，還是一個會為他煎牛排、洗頭的好人，因此締結了莫格利小狼犬的認主儀式，此後所有的目光都專注在凌熙身上，開啟「護主式」英雄救美，一向強勢的凌熙面對突如其來的保護，每次都被撩到心坎裡。

馬天宇「護主式」英雄救美成劇集焦點。（《我的莫格利男孩》劇照）

進入「寵物狼」模式的莫格利喜歡凌熙摸頭，每次低頭求摸的表情都爆萌；在成為凌熙的「假男友」後，更是把平日看的狗血電視劇台詞用上，還不分場合釋放，直接撩傻熙爺（凌熙），讓觀眾默默露出姨母的微笑，暗嘆撩功有慧根！

進入「寵物狼」模式的莫格利喜歡凌熙摸頭，每次低頭求摸的表情都爆萌。（《我的莫格利男孩》劇照）

傻白甜再見！楊紫變身熙爺，強勢女霸總上線！

以甜美形象在粉絲心中生根的楊紫，在《我的莫格利男孩》的第一集嘗試了「女霸總」的造型，一套修身黑色西裝外套加褲子，外套上鑲著金色雙排釦點綴，搭配油亮硬挺的髮型、犀利重彩的妝容，立刻衝擊粉絲視覺，開播首日就衝上熱搜、話題不斷！楊紫首次嘗試「霸道」的造型輿論兩極，但成功引起了觀眾注意，凌熙的「強勢」作風與暖心的「寵物狼」莫格利形成對比，使凌熙在後續的轉變更富有意義！

「楊紫總裁穿搭」是內地少女今年的最潮扮相。（《我的莫格利男孩》劇照）

宣揚低碳環保的觀念，改變生活溫暖人心！

響應全球環保議題，首次於戲劇中提倡「環保生活」給人帶來的轉變；從小生活在森林的莫格利，養成與自然共生的生活態度，也把「環境保護」的真心，影響了凌熙的思維、運用於服裝設計中，而觀念的碰撞與接納，也在兩人之間埋下「愛情」的伏筆！

相信沒人能想到楊紫扮總裁之餘還扮「最強環保L」。（《我的莫格利男孩》劇照）

《我的莫格利男孩》以另類的愛情模式成功打開觀眾的味蕾，並在愛情中加入「環保、樂活」的感覺，賦予劇情一種有呼吸的微甜浪漫；森系CP的同居生活改變了兩人的觀念，也拉進了關係，讓觀眾很期待後續發展！

《我的莫格利男孩》以另類的愛情模式成功打開觀眾的味蕾。（《我的莫格利男孩》劇照）

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》我的莫格利男孩｜馬天宇、楊紫主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】