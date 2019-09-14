阮民安日本街頭與數以百計港人過中秋　太太Eva神回應網民挑機

阮民安（Tommy）近月來除了在網上發言支持反修例，更多次上街站出來參與遊行示威活動。昨晚（14日）他因要出席太太Eva Cheung的品牌開幕派對而飛到日本，他於網上發起在澀谷（日文：渋谷）與在日港人短聚，數以百計的香港人一呼百應在日本街頭手拖手大合唱，15分鐘後流水式散去，共度一個既特別的中秋節。

數以百計的香港人一呼百應。（阮民安－Tommy Facebook圖片）

Tommy在Facebook撰文記錄：「今晚，日本嘅涉谷（澀谷），香港嘅同路人，一呼百應。今晚，有已經移民日本二十幾年嘅香港人，有喺度讀書嘅香港人，有嚟左（咗）日本做野（嘢），一年會返香港一次嘅香港人，有嚟旅行嘅香港人，仲有，係真嘅，有幾個廣州人，佢戴住口罩唱住我首歌走埋嚟，同我講，叫我加油，話好難得，叫我頂住，佢地同我講話嚟左（咗）日本咁耐，未試過可以喺同一時間有咁多香港人一齊出現，而今晚大家出現嘅原因，得一個，就係愛香港。」

Tommy昨晚（13日）與在日港人在澀谷街頭共渡中秋。（阮民安－Tommy Facebook圖片）

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Tommy因為多次公開表態而得罪內地網民，令他太太Eva Cheung被內地網民以海量留言攻擊，因此決定撤走進軍內地市場的計劃。Tommy解釋，由始至終都選擇以日本東京為第一站：「日本之後，會去台灣、LA，當然我最希望可以返香港做啦！ 」

Eva的品牌開幕派對於日本舉行。（阮民安－Tommy Facebook圖片）

Eva 回覆海量留言攻擊。（阮民安－Tommy Facebook圖片）

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Tommy 亦公開多張Eva微博被內地網民洗版式的留言截圖，有內地網民炮轟Eva在微博與Instagram發的內容不一樣，甚至指控她發布虛假訊息，Eva解釋：「我每個平台發的東西也不是一式一樣的～大家想對反送中事件認識更多，可到fb（Facebook）、ig（Instagram）看更真實的消息～反正我在這裡跟大家說支持香港的事情也會被屏蔽。」