傳黃心穎決心退出娛樂圈不宣傳《牛下》　改新英文名轉行做地產

黃心穎與許志安於今年4月爆出「安心偷食」之後，兩人形象即時插水需全面停工，備受千夫所指的心穎避走美國。而她之前已拍好的無綫劇集包括《法證先鋒Ⅳ》、《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》以及《牛下女高音》等，都分別需要換角重拍、抽起又或是變成「倉底貨」。雖然最近無綫決定將由她擔任女主角的《牛下女高音》，從「倉底貨」變成台慶劇之一，並安排於10月7日首播，但心穎仍然未知會否為新劇宣傳，甚至大家關心的，她會否復出幕前。

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「安心偷食」事件發生至今已經半年，兩位主角處於完全停工狀態。（youtube截圖）

難得《牛下》「重出生天」，外界都好奇心穎會否現身出席該劇的宣傳活動，有傳出TVB也想幫她復出，甚至想安排她做道歉的專訪，不過TVB的人都聯絡不上心穎，是故內部消息指，暫時未有安排心穎參加任何劇集宣傳和接受媒體訪問。

另外今日（15/9）亦有報道指，現時心穎現時正身在美國，有傳她已決定全面退出娛樂圈，會轉行做地產經紀，主打外籍人士的生意，更改了英文名，讓自己可以重新過新生活，不再踏足香港這片「傷心地」，但傳聞亦有另一版本，指她目前正在加拿大，真實的行蹤成謎。

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心穎之前在《法證先鋒Ⅳ》的角色已經由湯洛雯頂上，重新拍攝。（ig@jacquelinebwong圖片）

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