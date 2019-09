【花椒之味專訪】戲中三姐妹談父女情　鄭秀文感恩父親無條件愛護

由麥曦茵執導,集合鄭秀文、賴雅妍及李曉峰等兩岸三地演員的《花椒之味》,改編自張小嫻小說《我的愛如此麻辣》。電影講述由鄭秀文飾演的大家姐夏如樹知悉其父親死訊後,才意外發現她自己在台北及重慶兩地各有一位同父異母的妹妹,三姐妹最後在父親的葬禮上才首次碰面。 電影牽涉姐妹情及親情,三位演員都罕有透露她們跟父親的窩心趣事,同時大談三人首次合作的感受。 攝:葉志明

鄭秀文、賴雅妍及李曉峰首次在《花椒之味》合作。(《花椒之味》劇照)

三人首同台合作 盡顯默契

《花椒之味》集合了兩岸三地不少優秀演員,如主演的鄭秀文、賴雅妍和李曉峰,還有客串演出的任賢齊、劉德華及吳彥姝等。至於電影如何成功吸引到鄭秀文、賴雅妍和李曉峰,三人不約而同指出是因為劇本。雖然《花椒之味》是三人的首次合作,然而在訪問中卻盡顯默契,相信這就是她們口所講,無論是拍戲還是訪問,都有「一種莫名其妙的和諧」。

三姐妹在《花椒之味》中因父親去世,才首次碰面。(《花椒之味》劇照)

李曉峰回憶首次合作時的點滴,指出「雖然很期待跟兩位姐姐的合作,但卻怕因自己的不好,影響電影的發揮或表現。」然而當真的首次碰面,一切顧慮都消失了「Sammi(鄭秀文)主動跟我們講『來我們一起拍照,一起來玩』,很快就打消了之前的一點點顧慮。然後在合作上,有一種莫名的氣場。」在旁的鄭秀文及賴雅妍附和,而後者表示「無論在認識前,還是熟悉後,我們有一種莫名的默契感。」正因如此,她們在演戲的過程當中,都非常相信對方,讓整個過程都非常順暢。

鄭秀文、賴雅妍及李曉峰無論在戲裏戲外,都情同姐妹。(《花椒之味》劇照)

三人分享父親做過最窩心的事

三人無論在戲中及現實生活中都猶如親姐妹,然而除了姐妹情外,戲中還涉及父女情。三人被問到在現實生活中,父親對她們做過最窩心的事時,三人即時閃回不少跟父親的往事,當中李曉峰的故事還差點惹哭在場所有人。她指對父親印象最深刻的畫面是某天參加外公的喪禮。當天她只是不斷的哭,而原本站在她身旁的父親卻突然不見了。當時李曉峰沒有留意,過了很久才知道她的父親站在了她後面,而之後她們都沒有提起這件事。

直到她某天跟母親聊天,從母親口中才得知,她父親這樣做,原來背後有一個非常感人及窩心的舉動,「因為當時太陽升高,爸爸怕我太難過,又怕被太陽曬到我,於是他站在後面幫我擋太陽光。」然而,至今她父親仍然沒有跟她談起此事,難怪她感慨一句「其實有好多的愛是默默的,在我不知道的時候,你不知道你父母默默做了多少事。」

三位主角黑、白色衫襯到絕,絕對是她們所說的有「一種莫名其妙的和諧」。(葉志明 攝)

鄭秀文:父親給兒女無條件的愛就已經是無價!

至於出名孝順的鄭秀文坦言:「父親給兒女無條件的愛就已經是無價」。她指出,當坐在父親身旁,就能感受到無條件的愛:「你知道坐在他旁邊是最安全,因他永遠在你身旁」。而在旁的賴雅妍也表示父親是一個很有修養的人,不過她小時候遭別人欺負,父親亦會破口大罵,這件事開始令她感受到:「父親在必要的時候會為你擋風遮雨,但很多是他沒有說出來。」

在戲中,鄭秀文的角色與父親存有芥蒂。如果在現實生活中,她遇到至親背叛,她會如何處理呢?鄭秀文坦言:「如果沒有對對方原諒及包容,他可能沒有得到一個機會改好」,然而她續指出:「我們都比較幸運,到現在都沒有遇到家人對自己做很大傷害的事」,所以先可以這樣輕鬆應對。

最後,影迷最關心是鄭秀文在《花椒之味》中再度跟任賢齊及劉德華合作,她表示對她自己及觀眾都多了一份情懷:「畢竟以前都時常跟他們合作,覺得你們是螢幕情侶,時隔這麼多年再合作,對於部份觀眾來說都是一種共同回憶。」

鄭秀文指在父親旁邊是最安全,而且可以感受到父親給兒女無條件的愛。(葉志明 攝)

李曉峰父親對她所做的事,讓她感到非常窩心。(葉志明 攝)

