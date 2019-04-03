【黑馬王子】關秀媚演活最佳女友「沙律」　最被忽視的晶女郎

劉德華與張家輝兩大影帝的演技有多好著實毋庸置疑，觀眾欣賞他們詮釋的得獎角色之餘，偶爾亦會懷緬二人的喜劇演出，20年前上映的《黑馬王子》，可謂兩人的爆笑顛峰作，至今仍叫人津津樂道。 正所謂牡丹雖好都要有綠葉扶持，戲中張家輝飾演的「葡撻」固然出彩，傍在他身邊的女友「沙律」卻更得觀眾歡心，一向以性感見稱的關秀媚，演活這個絕世好女友，稱得上她的演藝生涯代表作。

關秀媚飾演的「沙律」雖然經常被男友「葡撻」欺負，但多年來不離不棄，加上樣靚身材正，可謂最佳女友人辦。（影片截圖）

關秀媚參加1987年香港小姐競選，雖然沒得到名次及任何獎項，但仍獲TVB簽約入行，演了一輪劇集跑龍套後，改簽德寶電影公司投身影圈。入行多年，關秀媚演過逾半百電影，但絕大部份都是性感女配角，賣風騷多過拚演技。

關秀媚參選1987年港姐，沒有得到名次但仍獲TVB簽約入行。（影片截圖）

無獨有偶，另一「晶女郎」邱淑貞跟關秀媚參選同屆港姐，本身是大熱的邱，因整容傳聞而退選，加入影壇後大紅大紫。（影片截圖）

《黑馬王子》講述小混混與富家女的童話式愛情故事，但背景設定由城堡換上旺角，加入大量地道笑料，灰諧之餘又不失浪漫，當年大收1500萬，為年度十大最高票房的華語片。而關秀媚飾演的「沙律」雖然戲份不多，但其美艷、可愛又帶點呆頭呆腦的演繹，成功建立出廿四孝好女友的形象，加上賤格男友「葡撻」的配合，就算同片有女神級的李嘉欣，關秀媚都不被比下去。

關秀媚與張家輝在《黑馬王子》每次同框必有笑料，深受影迷歡迎。

【三夫】盤點七大港產難忘情慾場面 邊飛邊做你見過未？

更多《黑馬王子》精彩場面

+ 20 + 19 + 18

而云云性感角色當中，1995年上映的《賊王》可謂關秀媚最博盡的作品，電影當年被歸類為三級片，全因有多場意識大膽的警察行私刑場面，以及關秀媚的性感演出。戲中關秀媚飾演任達華的女友，是香港聞名的雌雄大賊，犯案手法大膽又謹慎，令警察疲於奔命，二人更目無法紀，公然挑釁警察，最終在嚴刑逼供下失守。其中一幕關秀媚與華哥大玩鴛鴦嬉水，濕身透視引人遐想，之後遭女警嚴刑逼供時僅穿內衣，完全錯焦點，不過就成為她的經典作品。

《賊王》中關秀媚可謂訓身演出，這一幕鴛鴦嬉水極盡意淫，引人遐想。（影片截圖）

重溫關秀媚大膽演出

+ 14 + 13 + 12

【三夫】玩鱔始祖《血戀》極重口味直逼四級 無刪剪版絕跡香港

90年代尾至2000年初，關秀媚連續接拍幾部王晶導演的作品，當中包括三級片《強姦終極篇之最後羔羊》，是她極少數的擔正演出，不過觀眾都只記得她是個性感花瓶，可謂最被忽視的「晶女郎」。到2000年中她更淡出影圈，現與前演員男友李煒尚過低調生活。

更多關秀媚精彩演出