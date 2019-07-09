【港姐2019】五位港姐出身的影壇巨星　失冠軍反而更有成就

一年容易又到香港小姐競選，港姐可謂明星搖籃，無數佳麗藉著選美投身影圈，培育出多位大紅大紫的電影明星。 以下五位巨星，由公仔箱跳入大銀幕，在港產片界發光發熱，有人甚至蜚聲國際，成為神枱級人物。

張曼玉

1983年香港小姐亞軍兼最上鏡小姐，當選翌年投身影圈，起初演清純少女角色為主，被視為「花瓶」，直至1988年接拍王家衛執導的《旺角卡門》，演技大躍進首獲提名香港電影金像獎最佳女主角，後來更成為王導的御用女演員。

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+ 8 + 7 + 6

1989年憑《三個女人的故事》拿下台灣金馬獎影后；1990年憑《不脫襪的人》奪得首個香港影后殊榮，之後分別憑《阮玲玉》、《甜蜜蜜》、《宋家皇朝》及《花樣年華》五度封后，創下紀錄。此外，張曼玉憑《阮玲玉》獲封柏林影后、2004年憑《錯過又如何》（Clean）奪康城影后，成為香港最具代表性的女演員。

袁詠儀

1990年香港小姐冠軍兼最上鏡小姐，1993年憑處女電影作《阿飛與阿基》奪得香港電影金像獎最佳新演員，其電影事業自始一帆風順。除了產量多，「含金量」亦高，拍戲第二年便憑《新不了情》勇奪最佳女主角，翌年更以《金枝玉葉》蟬聯影后寶座，勢頭一時無兩。

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+ 6 + 5 + 4

袁詠儀勝在演技全面，能駕馭不同角色，無論是花瓶美女、樂天病人、女扮男裝，甚至笑片的無厘頭殺手，其演出都令觀眾樂在其中，她在影壇的成就絕對蓋過選美冠軍的銜頭。

邱淑貞

嚴格來說，邱淑貞並非港姐出身，因她於1987年參選時，被另一位佳麗指控下巴整容而退選，但隨即獲TVB招攬入行。演了幾部劇集後，1988年演出第一部電影《最佳損友》，受導演王晶重用成為「晶女郎」，憑著亮麗外型成為港產片界的女神，名氣遍及大中華地區。

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+ 8 + 7 + 6

礙於拍攝的大部份為喜劇，觀眾一直視邱淑貞為花瓶，直至1992年接拍三級片《赤裸羔羊》，不單有大膽性感演出，演技上亦有突破，因此於1993年首獲香港電影金像獎最佳女主角提名，及後分別憑《不道德的禮物》及《愈快樂愈墮落》再度入圍影后，雖然一直未能掄元，但她已成為港產片不可或缺的Icon。

鍾楚紅

1979年參選香港小姐獲得第4名，雖然外型出色卻不獲TVB聘用，因而直接投身電影界。紅姑入行後並非立即大紅大紫，直至1983年接拍《男與女》，飾演人蛇的她有破格演出，加上與萬梓良及關海山的大膽情慾場面，首次入圍香港電影金像獎最佳女主角及勇奪亞太影后，往後演出的角色亦更多變。

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+ 7 + 6 + 5

紅姑曾三度獲提名影后，當中以1988年度《秋天的童話》呼聲最高，最終敗給《不是冤家不聚頭》的蕭芳芳，反而憑這部作品再次奪得亞太影后。1991年拍罷《縱橫四海》後，紅姑於同年年尾下嫁廣告界才子朱家鼎便息影，但她在港產電影中的清純、可愛、性感、活潑等百變形象，一直留在觀眾心中。

李嘉欣

被喻為最美香港小姐，1988年參選以大熱姿態奪得冠軍，並與TVB簽約成為藝人，但她在影壇更發光發熱。李嘉欣於1990年投身電影圈，憑著美貌很快登上女主角之位，但入行多年從未獲得任何演技獎項提名，所以一直被觀眾視為花瓶。但她拍過王家衛執導的《墮落天使》，在《方世玉》、《黑馬王子》及《97古惑仔之戰無不勝》等演出都深入民心。

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