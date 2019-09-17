《怪奇物語》男神一換髮型即變「毒男」嚇窒網民：佢係邊位？

還記得今年7月科幻恐怖影集《怪奇物語》（Stranger Things）第三季在Netflix全面上線之後，火速就締造了串流影片平台上前所未有的熱潮「《怪奇物語》第三季精彩打破Netflix歷史紀錄，4天內就有4070萬帳號觀看」。而在第三季緊張刺激的劇情當中，許多人都忍不住迷上了Steve Harrington和冰淇淋女孩Robin Buckley的可愛組合。

Steve Harrington與Robin Buckley成為第三季焦點。（《怪奇物語》劇照）

從《怪奇物語》第一季就登場的校園風雲人物Steve Harrington，是由今年27歲的美國男演員Joe Keery飾演。身高達到180公分的他無論是在《怪奇物語》戲裡戲外都以一頭濃密的後梳長髮造型深植人心，加上Joe Keery陽光大男孩的笑容，令這位《怪奇物語》演員兼音樂人飽受觀眾喜愛。

不過就在這周Joe Keery以一身頂尖名牌Chanel的西裝，出席了在荷李活舉行的Chanel晚宴。不過眾多網友看見Joe Keery剪了新瀏海髮型，還顯示出略帶福態的身材，這讓「Joe Keery」火速登上了Twitter熱門話題關鍵字人物，許多網友看了照片都不禁想問：「你是誰啊？」

被視為男神的Joe Keery一換髮型即刻跌落神台。（Youtube@Access）

大量Twitter網友都在吐槽Joe Keery的新造型：「這看起來簡直是完全不同的兩個人」、「這臉型搭配上髮型，他看起來完全跟樂高積木小人一樣」、「證明Nancy選擇Jonathan是正確的」、「第一眼完全認不出來是他」、「原本在《怪奇物語》是個帥帥的痞子，現在他看起來非常憨厚老實了」、「他肯定得罪了造型師」，你是否喜歡Joe Keery這一個翻天覆地的造型變化呢？

Joe Keery獲封《怪奇物語》男神。（《怪奇物語》劇照）

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