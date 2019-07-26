《鷹眼》劇集簡介驚見TVB式老土橋段！　神還原漫畫最溫馨場面

我們最後一次看到鷹眼（Hawkeye）是在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），他失落喪志、他獨斷獨行、他甚至踰法叛道，最終他得到了救贖，卻也失落了更重要的事物。這是很棒的鷹眼故事，但這一段並不是《復仇者聯盟4：終局之戰》的重點，Marvel電影宇宙仍然很虧欠鷹眼：謝洛美維納（Jeremy Renner）渴望更多鷹眼工作，但我們看不到他的下一步。直到今年的聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-con）宣布了《鷹眼》個人劇集將在Disney+登場，我們終於相信，這個宇宙要把欠鷹眼的一次還給他。

Marvel Studios在今年的聖地牙哥動漫展上宣布了《鷹眼》個人劇集將在Disney+登場。（Getty Images）

真的，Marvel Studios在展覽廳H宣布了讓粉絲叫到沙啞的許多大消息，但這個消息是最讓人感動涕零的一個。不是因為鷹眼終於有工作了，那不算甚麼。問題在於Marvel Studios總裁Kevin Feige宣布的劇集內容，證明了他們真的知道，甚麼才是對鷹眼最好的安排──可不是叫他每集上場射射箭就好了，那我們已經在《箭神》（Arrow）裏看到不要看了。

新《鷹眼》連載 Marvel史上最棒的作品之一

2012年，《復仇者聯盟》（The Avengers）紅到不要不要的，Marvel Studios遂更加大膽地進行他們征服全球的電影計畫，但是Marvel漫畫呢？他們當然也要藉機撈一筆電影財：他們為電影裏出現的幾位角色重開了新的漫畫連載，很明顯地，這就像原着小說在改編電影上映時，換個電影海報版書皮的拙劣點子。但是由畫家David Aja與編劇Matt Fraction合作的新《鷹眼》連載，真心不騙，好看到它有資格被稱為Marvel史上最棒的作品之一。

以初代復仇者來說，鷹眼在《復仇者聯盟》的戲份絕對不算多。（《復仇者聯盟》劇照）

+ 5 + 4 + 3

我們提過鷹眼是一個多麼令人尷尬的角色：他沒有超能力，但也不像其他號稱沒有超能力、但有錢到讓自己天下無敵的英雄們。他在漫畫中的確也算是很早期的復仇者聯盟成員，但讀者聊起復仇者聯盟時，鷹眼通常不會在大家的討論中出現：他不是最強的英雄、也不是最爛的英雄；他是許多人都認識的早期英雄，但當地球面臨重大危機時，好像也不一定需要他出場。

但是Matt Fraction找到了鷹眼的位置。沒錯，Clint Barton不會飛也沒有跑得特別快，那麼與其為他找尋新的超能力，不如讓他待在他最適合的街頭就好。他們擔綱的《鷹眼》漫畫裏，Clint Barton不需要面對毀天滅地的外星危機，他要面對的是俄羅斯黑幫、而他要保護的是同住一棟樓的街坊鄰居。Marvel漫畫最有魅力的故事，都是在描述你的超能力芳鄰──看看蜘蛛俠為甚麼能成為Marvel黃金招牌就知道了。

「您友善的芳鄰」是蜘蛛俠數十年來的招牌台詞。（《蜘蛛俠》系列劇照）

而能力比不上Peter Parker的Clint Barton，也走上這一條最簡單（但也最困難）的道路。《復仇者聯盟》電影裏嘲笑鷹眼只是個「拿着弓的傢伙」，但這卻成了漫畫裏對他最好的讚頌──鷹眼就只是個拿着弓的傢伙，但他仍然想要一肩挑下所有凡人望之卻步的危機，只因他的內心就是放不下其他人。

所以這套漫畫裏的鷹眼，甚至可說是落魄至極。他被打被揍到滿臉鮮血（還是被人類揍的），連快速恢復能力也沒有的他實在有點遜。但是這就是Matt Fraction的功力所在，他將電影《復仇者聯盟》與這套只有鷹眼出場的漫畫緊密連接，讓我們看到那個充滿超能者的聯盟是如何形塑了Clint Barton、而Clint Barton又有甚麼資格能跟他們站在一起。

鷹眼於《雷神奇俠》首次登場。（《雷神奇俠》劇照）

像他在說服俄國人不要賣掉住滿無力搬到其他地區的小市民的大樓時，他沒有鐵甲奇俠的熱感應導彈、或是紅女巫的心靈控制能力，能強逼惡黨答應他的要求，他只能出一張嘴試圖說服對方，而他說的鏗鏘有聲：「如果你每天都跟美國隊長待在一起，你會感受到，他就是那種會把你內心深處最好一面提升出來的那種人。當他在我身邊，我就只想做個好人。你現在看看身邊，現在美國隊長不在這裏，但你也應該（偶而）做個好人。」

鷹眼只想做個好人。（漫畫截圖／Marvel）

女鷹眼「Kate Bishop」將登場

沒有炫目的超能力，讓超英雄必須面對更困難的處境，卻也同時得顯露他們堅持英雄事業的真正初心。但是Matt Fraction不只讓《鷹眼》成為Marvel描寫超英雄最深刻的故事而已，他還讓《鷹眼》成為Marvel最棒的交棒故事之一：我們將會見到另一位截然不同的鷹眼，千金大小姐Kate Bishop。

「女鷹眼」Kate Bishop將於《鷹眼》劇集登場。（漫畫截圖／Marvel）

Kate Bishop與Clint Barton的差異並不在於性別而已，相對於Clint Barton時常為了大局而甘願委曲求全、或是為了安全而小心謹慎，更年輕的Kate Bishop就像是一支追風箭，筆直地射向她想要命中的任何目標。她專注於她的目標，而用最簡單粗暴的方式解決，連帶地讓她的動作也更加乾淨俐落。David Aja簡潔的畫風讓讀者更加理解這位充滿爆棚自信的新角色，她的果決與他的小心翼翼完全是天秤的兩端，但卻讓《鷹眼》誕生了最讓人心動的正義二人組。

Clint Barton是Kate Bishop的箭術老師、是最理解她想法的最好朋友、他們甚至還有過一夜春風！但同時Kate Bishop也是最盡責的吐槽役、麻煩製造者、與及時射出一箭的救星，你會想要一直注視這對凹凸搭檔，因為他們是如此合拍。

說真的，我們知道，當看到鷹眼在《復仇者聯盟4：終局之戰》開頭教他女兒Lila射箭時，Kate Bishop進入Marvel電影宇宙的機會瞬間銳減。因為這看起來太像要讓Lila成為新一代的鷹眼──新鷹眼仍然是女的，但不是一個全新的角色，而Lila早在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）就登場。

鷹眼在《復仇者聯盟4：終局之戰》開頭教他女兒Lila射箭。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

但是看來Marvel電影宇宙懂得如何滿足我們：在《鷹眼》劇集將會登上Disney+平台的發表中，我們知道Clint Barton這次將會教導另一名毫無超能力的新角色如何精通箭術。更重要的，《鷹眼》劇集故事將發生在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）之後、在Clint Barton的妻兒因彈指事件而消失之後、直到《復仇者聯盟4：終局之戰》之前的五年期間。

我們已經知道這五年裏Clint Barton化身成為浪人（Ronin），並且在世界各地獵殺黑社會與恐怖份子。這當然看起來與David Aja／Matt Fraction的漫畫版本感覺有點差異──漫畫裏他更像一個爛好人，而不是殘酷的復仇鬼。但是五年是一段很長的時間，而《鷹眼》是一部劇集，有更多的篇幅可以交代在電影裏快速帶過的情節空白。

因痛失家人而在《復仇者聯盟4：終局之戰》成為「浪人」的Clint Barton。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

+ 5 + 4 + 3

劇集看起來還是會緊緊結合David Aja／Matt Fraction的漫畫版本，光是看看劇集介紹的這一句就可以說明：

鷹眼將回歸戰鬥……還要回歸他最愛的屋頂BBQ派對！ 《鷹眼》劇集介紹

在漫畫裏，鷹眼與鄰居在屋頂的BBQ派對，是最暖心溫馨的一幕，這可不需要無限寶石就能享有。

這空白的五年，是讓最棒的《鷹眼》漫畫與Marvel電影無縫銜接的最好機會。對電影版的鷹眼來說，他已經在《復仇者聯盟2：奧創紀元》擔任過導師的角色，證明他是一個懂得怎麼引導學徒的老師，而Kate Bishop會是他最好的學徒；而在這沒有任何外星災難的五年地球太平時期，也讓鷹眼有更多機會對上人類社會原有的犯罪問題；而且，比起正義英雄的角色，謝洛美維納原本就比較適合演出傷痕浪子的角色；甚至我們可以無良地說，還好有該死的彈指事件，這樣Clint Barton就可以名正言順跟Kate Bishop抱抱了！感溫您魁隆！

謝洛美維納在發表會上對着Kate Bishop高舉搖滾手勢。（Getty Images）

如果你看過David Aja／Matt Fraction版的《鷹眼》漫畫，而且你也看過Netflix的《夜魔俠》（Marvel’s Daredevil），那你應該會發現有些雷同的情節與劇情氣氛──鷹眼與夜魔俠的能力也有一點點相似。《鷹眼》劇集的出現，彷彿在交棒確定取消的《夜魔俠》，這當然令人有點傷心，但同時卻更讓人期待──說不定靶眼（Bullseye）有天能對上鷹眼！

我們期待《鷹眼》，而它絕對是你需要訂閱Disney+的原因之一，全劇將於2021年秋天於Disney+上線。

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