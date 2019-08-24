【怪奇物語】「Eleven」成第四季最大反派？徹底黑化原因竟然係…

Netflix科幻恐怖美劇《怪奇物語》（Stranger Things）第三季除了Hopper（David Harbour飾）是否真的死透，以及片尾留下的懸念，Joyce（Winona Ryder飾）載着兒子Will（Noah Schnapp飾）與Eleven（Millie Bobby Brown飾）離開Hawkins小鎮，打算在異地展開新生活。這個看似完美、卻又帶着感傷的結尾，可能不像表面上看起來那麼簡單。根據眾多粉絲理論揣測，Eleven可能在第四季徹底黑化，成為最大的反派。

支持此論點的主張，為Eleven在小木屋裏腿部遭Mind Flayer咬傷，雖然後來利用超能力將寄身蟲取出，身體很有可能已受到感染。若推論屬實，勢必為第四季帶來重大轉折。有鑒於她的超能力在最後消失，或許也是受感染造成的副作用，照這樣發展下去，Mind Flayer是否會控制她？抑或Eleven恢復超能力後遭Mind Flayer操控利用？皆是可能的劇情重點。

「Eleven」於第三季被第七集被「Mind Flayer」咬傷。（《怪奇物語》劇照）

此外，第二季被Mind Flayer控制的Will，即使威脅已排出體外，到了第三季依然深受Mind Flayer的影響，因此不排除接下來Eleven也會有類似處境。Eleven黑化是一個非常有趣的點，會讓劇情更有張力，與男友Mike（Finn Wolfhard飾），以及Max（Sadie Sink飾）等友人之間的關係也將產生戲劇性的變化。再者，看Eleven經歷類似變種特攻「黑鳳凰」的蛻變，或許能將劇集推到另一個層次。

有粉絲推論「Eleven」將成為第四季最大反派。（《怪奇物語》劇照）

+ 7 + 6 + 5

關於《怪奇物語》第四季，目前Netflix官方尚未公布續訂消息，不過今年四月監製Shawn Levy向「Collider」透露一定會發生。更有外媒「Production Weekly」指出《怪奇物語》第四季預計今年十月展開拍攝，意味着官方已經續訂第四季，只差一個正式公佈而已。

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