傳葡籍老公患癌兼負擔巨額醫藥費　肥媽︰唔好問喇

藝人肥媽（Maria Cordero）自從在7月尾為支持警方的「守護香港」集會做主持後，就引起外界的關注和議論，其後她就鮮有接受傳媒訪問。至周一（16日）傳出她的丈夫患上肺癌的消息，而醫藥費更高達600萬。

肥媽在社交平台的最新更新是在周五（13日）祝大家中秋節快樂。（Instagram@mama_maria_cordero）

報道指，肥媽的葡籍老公Rick兩年前患上肺癌，更需負擔巨額的醫藥費，今年已進出6次醫院，報道中更講到醫生預計她的丈夫原本只有一年壽命，及後情況穩定下來，現時康復情況理想。《香港01》記者致電肥媽查詢有關她丈夫患病的報道，她回應說︰「冇講過㗎咁耐都，不過而家講咗就講咗啦，咁佢有病，OK。」之後她表示︰「唔好問喇。」不方便透露太多。

肥媽和老公Rick好恩愛。（Instagram@mama_maria_cordero）

至於該報道中也提及肥媽有一次和家人一起看新聞，但由於政見不同的問題，引起家人爭吵，肥媽曾叫停大家，但不成功，她因而情緒激動，更傳她一度「撼頭埋牆」，引致後腦部分腫起。報道指經醫生經議下，肥媽跟家人一起坐低傾，講出大家感受，再達成共識，並協議不再看電視新聞，如要出席公開活動，也要得到家人同意，因此她的情況已好轉。不過，對此傳聞，《香港01》未有問及，肥媽就匆匆收線。

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