【收視滯後報告】劇集綜藝未有驚喜　無綫新聞台已成重點　

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是8月19日至8月25日。《她她她的少女時代》今次是第一次出收視報告，可惜開閘脫腳，只得22.2點收視，成為2019年TVB兩線劇集第三低的紀錄，最低的是《包青天再起風雲》21.9點，第二低的是《皓鑭傳》，只有22.1點（但只計星期一及三至五）。

《她她她的少女時代》表現未如理想。（劇照）

其他劇集的收視，《愛•回家之開心速遞》自早一、兩個月前出現跌勢後，一直未能重返高峰，今次只有24.7點。而接近大結局的《包青天再起風雲》依然未能夠衝上24點，相信有機會打破2019年最低收視劇集的紀錄。

即睇每套劇最高收視係邊集：

+ 5 + 4 + 3

除了劇集和綜藝節目，其實近期識睇收視，一定要睇埋無綫新聞台的收視。在星期日（25號）的黃昏時段，無綫新聞台收視急升，由下午６時的９.3點開始，升至6時15分的10.3點，這段時候是警方在荃灣出動水炮車的時候。到了晚上8時，收視又再升至7.8點，因為有警員向市民舉槍，當時警方新界南總區（刑事）警司梁國榮回應傳媒時承認曾有警員「應該」開了一槍，初步了解屬軍裝警員，解釋指是因「生命安危受到威脅」。

8月25日晚上於荃灣，示威者與警員起衝突，有警員拔槍示警。(曾梓洋攝)