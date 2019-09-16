傳黃心穎改名「Rachel」去美國做地產　離開娛樂圈收入更可觀？

黃心穎（Jacqueline）自從與許志安於4月爆出「安心偷食事件」後形象盡毀，二人更全面停工，心穎敗走美國後更自此音訊全無。雖然潛水五個多月，但有報道指無綫有意讓心穎復工，安排她有份主演的劇集《牛下女高音》當台慶劇播出。然而，有傳一走了之的心穎卻無意重振娛樂事業，打算永久退出娛樂圈之餘，繼續留在美國做地產，更以另一個身份，改英文名「Rachel」重新出發。

無綫決定將由她擔任女主角的《牛下女高音》，從「倉底貨」變成台慶劇之一，並安排於10月7日首播。（《牛下女高音》海報）

在美國，要進入地產界就要由地產代理人（Real estate agent/salesperson）開始做起，而入職門檻亦相對地低，不需要大學學歷，只要考取相關的考試就可以，既節省時間，又不需要昂貴的學費。不過，地產代理人只能在地產經紀人（Real estate broker）手下工作，負責協助地產經紀人的工作，並不可單獨執業。而地產經紀人則被地產代理人要求更高，除了要通過地產代理人的入門級培訓考試外，更要通過地產經紀人的執業考試，才可以獨立執業，並聘請代理人為他們工作。地產代理人每年收入的中位數為46000美元（約36萬港元），地產經紀人平均收入中位數則為57000美元（約45萬港元），但他們大部分的收入來源其實都是來自佣金，地產代理人和經紀人則會按照協議分佣金。

「安心偷食事件」後，黃心穎離開香港到美國洛杉磯展開新生活，有指她已改名做「Rachel」。（黃心穎Instagram：@jacquelinebwong）

在美國有興趣投身地產界的人，只要付300美金（約2350港元）申請參加考試，合格通過後，提交完成房地產課程和學習的證明，就能申請地產代理人的執業牌照。不過取得牌照後不能馬上進行買賣，在入行頭兩年先「攞經驗」，在地產經紀公司工作。至於地產經紀人，就要提供相關的工作証明，並要在考試中取得規定的分數，經審核後，符合條件才有取得牌照的資格。美國不同省份的地產執業試稍有不同，在心穎所在的洛杉磯（加州），地產代理人的資格試歷時3小時15分鐘，考生需答150項選擇題；至於地產經紀人的資格試則歷時5小時，分別參加早上2.5小時及下午2.5小時的考試，每節需答100項選擇題。

有傳黃心穎決心退出娛樂圈，轉行做地產。(黃心穎Instagram：@jacquelinebwong)

當然，要參加考試，必須先透過地產中介所認證的培訓學校參加課程培訓才可以申請參加考試。而不同省份的培訓時數亦有不同，例如在加州，申請人必須參加三個合共135小時的課程，而在紐約則只要讀75小時的課程就能申請參加考試。

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