【犯罪現場】先導預告古天樂慘變逃犯　為脫罪走勻全港自行緝兇

爾冬陞監製，馮志強編導，古天樂、張繼聰、顏卓靈、宣萱領銜主演的懸疑電影《犯罪現場》，在年初的影視博覽公開了先導預告後，今日再有新預告，並鐵定於十月二十四日上映。預告集結了不少大場面，包括在彌敦道街頭實境拍攝的珠寶行搶劫場面，仲有一眾演員登場，相當期待。

古天樂在戲中既要逃避警方追捕，又要為自己尋找證據脫罪。（影片截圖）

故事由一宗珠寶劫案引起，一個匪徒伏屍工廈單位內，所有贓物不翼而飛，警方斷定是分贓不均殺人滅口，嫌疑最大的是匪徒首領汪新元 （古天樂 飾）。姜皓文飾演的葉守正便率領張繼聰飾演的警員林法樑及少梅 （顏卓靈 飾）展開調查，確定與三個月前的「利新珠寶劫案」有關，更可怕是隨行的劫匪相繼遇害，正當大家束手無策之際，林法樑發現犯罪現場有唯一的目擊證人，一隻會說話的鸚鵡。

警匪片不乏駁火畫面，香港人對於這些畫面不再感到陌生。（影片截圖）

在新預告入面，令大家更了解故事背景，先有綁匪之一的張松枝叫古天樂自首，殊不知古天樂向張松枝開槍。而顏卓靈為追捕賊人，在佐敦大馬路狂奔，還有一幕幕在鬧市飛車場面，似乎所有疑點都指向古天樂身上。電影還有吳浩康、陳國邦、凌文龍等演出，至於證人一角鸚鵡，就在預告尾段壓軸登場，未有「出聲」。