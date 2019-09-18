【迷離島】由神劇變「棄劇」　兩大致命死因令人失望

劇集《迷離島》（The I-Land）在9月12日於NETFLIX上架，又成為熱愛美劇的觀眾追看的作品之一。在《迷離島》啟播之前已被多個媒體喻為必追的劇集，更一度被喻為島嶼版《黑鏡》。故事講述10個失憶的陌生人在不知名的小島相遇，共同面對種種駭人危機，是一個探討「先天」和「後天」本性的故事。再加上有著名美國女演員Natalie Martinez坐陣，令劇迷相當期待。惟劇集上架至今約1星期，網民對此劇竟然劣評如潮，更一改神劇口風視之為「棄劇」，IMDb網站上的評分更一度低見4分。

（以下內容含劇透成份）

9月18日，《迷離島》在IMDb的評分稍有提升至4.3分。（IMDb截圖）

Natalie Martine非常亮眼：

+ 4 + 3 + 2

兩大死因

世界觀混亂

從《迷離島》的英文名稱The I-Land就已經得悉，此劇與「科技」絕對離不開關係，不出所料，10位陌生人相遇的小島原來是一個透過思想進入的虛擬世界，但在虛擬世界中的生死亦會影響真實本體的生命，由於劇集中的10位主角在進入虛擬世界前已被洗去記憶，所以他們都不清楚自己身處虛擬世界。網民指，原本劇集利用這個構思去探討「人類的本性」。但去到第三集，觀眾透過女主角Chase（Natalie Martinez飾）的突然「甦醒」得知，原來島上的10位陌生人全是囚犯，而這個「不知名島」是作為這班囚犯的再審判場地。但在失憶的「天性」還未帶領出劇味之際，9位參加者（已死去一位）在第4集已陸續被恢復記憶，隨後的劇情更由荒島逃生變成一場荒島廝殺，令觀眾摸不著頭腦，不少網民怒斥世界觀混亂。

原來十位陌生人都係犯人。（影片截圖）

當中8位陌生人。（影片截圖）

人物角色完全不吸引

雖然女Natalie Martinez的顏值高企，身材姣好，但礙於其角色Chase的角色性格太不吸引，所以被觀眾嫌棄。例如在最初踩進「不知名島」時，Chase發起進島上內部探索，但與Brody（Alex Pettyfer）飾並肩抵達內湖時，卻暗生情愫相擁相親，但又發生Brody侵犯Chase事件。回到大隊，Chase又因為太過自我而令被侵犯一事無人相信，Chase因而變得自我孤立，及後她發現資源後又私下收起。連女主角的行為和角色都不討好，加上其它「參加者」的角色亦不吸引，成為《迷離島》致命的原因。