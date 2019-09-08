【全裸監督】色情刊物風靡70年代日本　自動販賣機邊度搵到？

由NETFILX製作的日劇《全裸監督》在8月8日上架以來已有一個月之多，但討論度仍然不減，除了是由於劇集以極敏感又神秘的「AV」為主題之外，還有直逼「AV」的畫面和劇情尺度，令觀眾既好奇，又尷尬，尤其在科技發達的現今年代，莫講在街上、搭車時收看會感到不好意思之外，甚至連躲在家中欣賞依然要鬼鬼祟祟，電視想開大聲點都怕被家人聽到，心情幾近劇中一眾光顧村西透的色情刊物商店的客人。

明明係合法，但就要偷偷摸摸：

尷尬人恩物

日本的色情文化一向蓬勃，2019年8月之前，隨便走進一家便利店便可以買到成人雜誌（為迎接2020年東京奧運會，日本政府已立例所有便利店內不准販賣成人雜誌）。而其實自1970年代，成人雜誌已成為日本最大型的色情產業，直至《全裸監督》劇情講述的1980年代，成人雜誌已進化到以「封膜」販賣，以禁止客人在店內「打書釘」。而日本同時亦是一個「自動販賣機之都」，無論是大街還是小巷，都很容易發現到自動販賣機的蹤影，而且產品還是各式各樣，飲品、日用品、水果、香煙、甚至拉麵，而創意無限的日本人就將兩者融合，成為「成人刊物自動販賣機」（エロ自販機）。

1980年代的「成人雜誌」。（danro＠asahi3）

邊度搵到呢種機？

其實除了成人雜誌之外，這類「成人類」的自動販賣機還有光碟售賣，不過這些販賣機並不常見，因為一般都會放置在一間特別的小房子之中（エロ自販機小屋），一般都會以「DVD」作為招牌去識別，而且通常都會建在市中心以外的地方。

自動販賣機逐格睇：