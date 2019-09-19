Sulli雪梨IG直播遇男狂粉　嚇至抱頭躲枱底惹粉絲心痛

早前替好友IU客串《德魯納酒店》，而罕有獲得零負評的Sulli雪梨，她不時都會在IG開直播與粉絲溝通。可是17日Sulli竟在中播途中遇上瘋狂男粉絲，他更多次在上前騷擾Sulli，嚇到她抱頭匿到枱下，情況令粉絲心痛。

17日晚Sulli與女友人在一餐廳內邊用餐邊直播，而直播期間已多次見Sulli凝視着鏡頭後方，並向後方擺出微笑，似乎在拒絕同一餐廳內食客的要求。其後Sulli更直接向後方擺出交叉的手勢，於是有粉絲猜測應該是有人要求與Sulli合照，因此她有禮貌地拒絕。可是之後Sulli的表情慢慢變得「唔對路」，直播途中都不時望向後方，明顯表現得非常不安。一旁的女友人則嘗試向正在收看直播的粉絲解釋一名自稱粉絲的男子，對Sulli說一句「我尊敬你」後就離開了。

Sulli直播期間遇到男狂粉，可見她一直看着鏡頭後方。（Naver）

Sulli直播遇男狂粉逐格睇：

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可是直播進行途中，該名瘋狂男粉再一次走到Sulli的位置旁並說：「Sulli能說一句話嗎？」疑似手持着電話，無禮地對着Sulli拍攝。驚見男粉絲走近後，Sulli嚇到立即抱頭躲到餐枱下，女友人再次開聲拒絕後，該名男粉絲才離開。Sulli躲在枱下幾秒後才再次抬頭，由於整個過程全程被直播，她驚慌失措的模樣令粉絲非常心痛，痛斥該名男粉絲沒有顧及Sulli的心情，合照被拒絕仍死纏難打，行為亦等同侵犯藝人私生活的私生飯。

Sulli嚇到花容失色，令粉絲擔心又心痛。（IG/@jelly_jilli）