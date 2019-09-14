Red Velvet成員Irene面相冠絕韓藝界　大師稱「金相」瞓喺度都贏

韓國人與中國人一樣非常注意風水命理，面相也是他們非常重視的一環。近日韓國節目《TMI News》就請來面相學家，分析各7名面相最好的男女K-Pop偶像，沒想到Red Velvet隊長Irene不單止是整容範本的第一名外，更是被稱為「金相」，就連命理大師都認證的最強福相。

經面相學家的一輪分析後，結果得出面相最好的7位女偶像順次序為Red Velvet Irene、宋佳人、請夏、ITZY Yeji、MAMAMOO華莎、TWICE志效和Sulli雪莉；而7位男偶像順次序則為BTS防彈少年團RM、姜丹尼爾、ASTRO車銀優、GOT7珍榮、WINNER宋旻浩、Golden Child普閔和X1金曜漢，位位都是現時當紅的人氣偶像。

今天則由小編總結一下女生的面相。

眼型分析逐格睇：

根據大師的分析，如果眼型如「貓眼」一樣向上揚，代表她能夠容易獲得大家的好感，並在對方心中留下強烈的印象。（IG/@jelly_jilli）

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眉型分析逐格睇：

韓國女生習慣畫一字眉，可是大師講到帶有弧度的眉型才是最有福相。（FB/@JYPETWICE）

墨分析逐格睇：

如果你同華莎一樣，面頰上有墨的話，恭喜你也是一位容易獲得成功的人。（FB/@RBW.MAMAMOO）

額頭分析逐格睇：

人人都說額頭最緊要有肉，這句說話亦有它的道理。根據大師所說，額頭圓潤的女生都屬感情較豐富。（IG/@jelly_jilli）

Irene獲「金相」 一生獲貴人幫忙

而榮登面相冠軍的Irene又有甚麼過人之處呢？Irene一直是韓國整容範本的第一名，她的神顏更被稱為仙女，出道以來都是Red Velvet的中心。大師分析Irene的眼睛頭尾尖銳，中間部分卻非常圓，稱之為「孔雀眼」。有孔雀眼的女生在任何場合都是集中的視線外，亦能輕易獲得大家的愛。而Irene修長而清秀的眉型，則象徵桃花及人緣好。總合她的五官和鵝蛋型臉型，學家稱Irene為「金相」，一世都有貴人的幫忙外，亦算是只有成功的命理。大師更講到Irene算是「瞓喺度都贏」的人，如果不在臉上動手術，她一生也是做藝人偶像的體質。

Irene被大師形容為「金相」，一世都有貴人的幫忙。（TMI News截圖）