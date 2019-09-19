張敬軒為演唱會最佳狀態示人做激光脫毛？「留待大家近距離檢驗」

張敬軒與龔慈恩囡囡林愷鈴日前為脫毛廣告一起拍攝微電影《看得見的完美》，引來網民熱烈討論，今天（19日）二人全新一輯廣告造型照正式推出，軒仔穿上白色西裝，展現帥氣一面之餘，也展現了令女生也為之羨慕的完美面部肌膚；而00後的林愷鈴則穿上白裙，盡騷白滑皮膚。

張敬軒坦言身邊朋友初時也不得其解為什麼他會擔任激光脫毛代言人：「起初身邊朋友與網民一樣，都感到奇怪：『究竟張敬軒同激光脫毛有何關係？』我一直希望自己及作品的完美能被看見，也希望以身作則，鼓勵女性擺脫遮掩，透過膚質管理體現真正『看得見的完美』。可能男代言人在脫毛業界會被視為破格，但我認為這次廣告合作，與我個人理念最切合不過了。」

將在11月與香港中樂團首度合作舉行《盛樂》演唱會的張敬軒，除了加緊為個唱做準備，將最完美的音樂，帶給每一位樂迷外，他對自己的膚質，同樣要求以最佳狀態示人：「早段時間有許多觀眾朋友們都想知道我有否接受激光脫毛療程，其實我想留一個懸念俾大家，或者可以留待演唱會時大家近距離檢驗啦！」他也曾試過為肌膚問題而煩惱：「經常因為工作而作息不定時，皮膚間中會出現暗粒或色素沉澱等問題，難免要麻煩化妝師加重遮瑕。後來才發現，遮掩絕對不是解決方法，必須認清問題根源，尋求專家協助。」