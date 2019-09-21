《分歧者》Theo James古裝劇剝光豬！盤點今年3位重量級裸戲男神

歐美電視尺度向來比亞洲開放不少，近年來英國的劇集尤其容易出現驚人裸露鏡頭，製造噱頭與話題。根據16世紀作家珍奧斯汀（Jane Austen）未完成遺作改編的古裝劇集《Sanditon》，第一集立即出現Kris Marshall 等3位男星背面全裸海水浴的畫面，引起媒體關注。

第2集輪到曾演出《分歧者》（Divergent）、《妖夜尋狼》（Underworld）等系列的英俊小生Theo James全裸露股走出水面，女主角剛好撞見，超怕醜又唔好意思，即刻擰轉身合埋眼，引爆的爭議和討論更勝首集！就連劇中扮演貴婦的資深女星Anne Reid都坦言：「其實真的沒什麼必要。」

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過往各國影視作品對於男性與女性的裸露態度大不同，女星的裸露往往是賣點，也比較容易「被剝光豬」。惟經過近年的男女平權風潮及「Me Too」運動後，女星犧牲露點很容易被懷疑是遭到剝削、招來抨擊，反而男星裸露就沒有類似的問題，又能夠滿足女性觀眾的視覺享受，竟然意外受歡迎，出現的頻率也愈來愈高。

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《Sanditon》改編自珍奧斯汀的小說，她的名著包括《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice）、《艾瑪》（Emma）、《理性與感性》（Sense And Sensibility）等，都給人「厚重古裝」的既定印象，幾乎不太可能與「裸露」扯上關係。但自1995年的劇集版《傲慢與偏見」，飾演達西先生的柯林佛斯在河中「濕身」浮出水面，成為膾炙人口的古裝劇男主角經典性感場面後，英國古裝劇尺度就逐漸開放，不少靚仔男星都難逃一「脫」。

果不其然，目前正在英國播出的《Sanditon》，編劇之一正是1995年劇集版《傲慢與偏見》的Andrew Davies），他在《傲》劇這一招引起熱烈反應後，緊接改編《窗外有藍天》（A Room with a View）、《戰爭與和平》（War and Peace）、《Sanditon》都有全裸男性，強調連老婆也鼓勵他讓男星多露一點。

英國媒體對於Theo James等在《Sanditon》全裸露股，反而多認為這在現代人看來有點太暴露，可是在珍奧斯汀的年代，根本沒有什麼。根據考據，現代男星穿的泳褲在20世紀才蔚為風潮，更早之前去海邊游水常常把衣服脫光就跳下水，並不是什麼太大的問題，覺得害羞、不太妥當，反倒是以現今的標準套在舊時代，並不見得合理。不管如何，Theo James的一脫成話題，他本身認為劇情需要、並沒不可，觀眾則在Twitter上說：「我要是女主角，才不會從他身邊逃開呢。」

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