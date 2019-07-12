【字旅巴黎】26歲「嫩版湯哈迪」為藝術犧牲　大膽全裸戲四點全露

外國演員的尺度有時大膽到令人驚嘆，柏林影展金熊獎最佳電影《字旅巴黎》（Synonymes），26歲以色列、法國混血男星Tom Mercier，應劇情需要大膽全裸「4點全露」，還吮指「探索菊花」，相當敢於犧牲。他在片中飾演想改做法國人，卻難擺脫以色列文化的尷尬異鄉人，碰上一對富有情侶，發展出微妙的三角關係，男方為他的不凡遭遇傾心，女的卻只渴望他的肉體，而他為了生活去應徵模特兒，竟被藝術家要求擺出各種全裸姿勢，身體器官一覽無遺，失去尊嚴任憑擺布，心靈肉體都被意淫，也是頗為淒涼。

電影中Tom Mercier為求生計應徵模特兒，竟被藝術家要求擺出各種全裸姿勢，身體器官一覽無遺，失去尊嚴任憑擺布（《字旅巴黎》劇照截圖）

為了呈現角色無法迴避自己的以色列出身，Tom Mercier露出性器官時還必須處在略微勃起、看得出經過「割禮」的狀態。因為以色列屬猶太裔，為男孩舉行「割禮」是傳統，Tom並無法遮掩。他的表現讓《字旅巴黎》在柏林影展放映時引起熱烈討論，一度成為影帝熱門人選，最後電影奪下最佳影片金熊獎，他的大膽裸露亦有所回報。

按圖看《字旅巴黎》精彩劇照▼

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雖然《字旅巴黎》境界高深、需要細細品味，但Tom Mercier的體格足以讓觀眾留下深刻印象，有台灣女影評人看完電影後在社交網站上表示：「男主角太強了。台灣男星千萬不要嘗試，應該學不來！」令發行本片的片商都忍俊不禁。

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