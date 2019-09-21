【全民造星II】梁德忠與容穎賢再參賽：MIRROR由兄弟變師兄有啲怪

將在9月30日晚上10時30分首播的ViuTV重磅選秀節目《全民造星II》今天（21/9）下午舉行記者會，由師兄MIRROR率領第二季30強參賽者勁歌熱舞，為節目造勢。今年再度入圍的容穎賢（表弟）及梁德忠（Tank）異口同聲都說感覺很不同，表弟說：「見到上一季參賽者、MIRROR成員，大家係戰友一齊起步，去到而家佢哋已經咁有成就。仲記很上年世界盃嚟跳舞，嗰陣得好少Fans、歡呼聲，好戥佢哋開心，自己都以佢哋為目標去努力。」Tank則說感覺怪怪：「MIRROR成員有幾個係我好兄弟，而家變咗我嘅師兄，感覺都有啲怪怪哋，好羨慕佢哋，今年目標就係向佢哋進發。」

Tank（右）抱着拼死的心態回來，所以感覺截然不同，而「表弟」容穎賢（左）則說自己有份見證MIRROR有今天成就，替他們高興：「我會視佢哋為奮鬥目標！」。（許朝暉攝）

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告別《造星》各有前因 再參賽要更大決心

再度參賽其實需要很大的決心，Tank說：「其實我上年唔係自願退出，係因為我有舞蹈員合約，所以被迫退出，其實我好想繼續玩落去。今年合約完咗，就掉低曬啲工作，全心全意參加比賽。」表弟說：「我之前係連續俾人淘汰咗兩次，然後發現自己能力同性格上都有需要改善嘅地方，我覺得要面對返自己嘅問題，喺邊到跌低就邊到爬返起身。」表弟自言一年間下了不少苦功在表演上，而Tank亦大讚表弟進步了很多：「可以擺得上台。」