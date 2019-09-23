【金宵大廈】陳山聰大爆PA撞鬼經歷：見到白影飄過

TVB劇集《金宵大廈》從上星期（16日）播出後，劇情立即成為觀眾討論的話題。劇中男主角陳山聰很感激稱：「今次我哋一眾演員都有唔同正面嘅報導，我覺得呢個係好緊要，真係要多謝監製，編劇，五位導演同好多幕後同事。」

一眾演員都好落力去做翥傳活動。（梁碧玲攝）

另外《金宵大廈》劇情圍繞不少靈異元素，山聰雖然拍攝期間沒有遇上靈異事件，但是他大爆曾有PA遇上這類型事情，他說：「我哋其中一集PA要去一個無人巷去拍呢個CCTV。佢就拎咗攝影器材去拍，咁佢揸車去，去到放低完個Cam，就返上車到等。佢架車泊喺街，如是者喺車上等咗5分鐘，竟然架車爆胎。咁佢都奇怪啦，架車停喺街上又冇開車，冇啦啦點解會爆胎。跟住佢同朋友一齊就快快返去拎返個Cam走，兩個人竟然見到白影飄過。佢心知不妙，拎完Cam同朋友快跑走。點知一落到樓落大雨，然後一聲巨響，原來有一隻老鼠趺咗落嚟死咗。呢個正正係我地《金宵大廈》其中一集單元故事。」

Caption：山聰表示這次不知道是不是他的代表作，但是一定是演藝生涯中其中一部最喜歡的劇集。（梁碧玲攝）

山聰說PA遇上的靈異事件很恐怖，可是說到山聰自己本人有沒有遇上這些情況？他表示慶幸沒有：「其實我真係好好彩，冇遇過。每次我拍戲外景我都會上香，其實拍嘅時候我真係唔驚，因為成Crew人一齊，但如果我自己遇到真係會驚驚地。」