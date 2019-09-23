【金宵大廈】佳爺帶Mary去時鐘酒店遭歧視　劉江41年前愛得更恐怖

無綫新劇《金宵大廈》最近掀起城中熱話，當中大膽的劇情最令觀眾喜出望外，例如趙希洛飾演的何太，竟然將死去兒子假裝仍然在生，更使計去入侵徐家反客為主；由黃子雄飾演的佳爺靠性愛人偶「Mary」慰藉空虛心靈，今晚一集更帶Mary去時鐘酒店，豈料女兒晴晴（鄧佩儀飾）竟已與Mary交換靈魂……迷離的劇情令觀眾看得津津樂道，更有不少人認為佳爺愛上Mary是一個變態行為。2019年的今日，一般人對「戀物癖」如此反感，回想如果此情形發生在41年前，旁人的眼光更為歧視。

佳爺與「Mary」：

劉江41年前的《夜驚魂》

其實愛上「人型公仔」，黃子雄亦只屬後輩。41年前，劉江在無綫單元劇情《夜驚魂》（ 1978）中已上演過一段「人偶戀」。在劇中飾演一名裁縫的劉江迷戀了一位經常找她度身造衫的客人，但他不敢表白，更將自己的傾慕轉投在一個人型模特兒公仔身上。及後劉江更私下與人偶結婚，還帶自己的太太到晚會介紹給朋友。不過在場的所有人都向他投以歧視的眼光，最後劉江不勝壓力，帶太太逃走，在前無退路、後有追兵的情況之下，劉江更將太太拋落高樓！太太在自己眼前粉碎，劉江即時崩潰，然後跟隨太太的步伐，一躍而下……

《夜驚魂》：