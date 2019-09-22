【金宵大廈】印度人陳振華流利廣東話有驚喜　因不諳母語於心有愧

無綫最近熱播劇集《金宵大廈》，首播至今，口碑相當不俗，網民激讚劇情夠懸疑，引人入勝，並掀起一股追劇熱潮，除了睇好戲之人陳山聰與李施嬅精湛演技之外，還有一位仁兄不得不提，他的名字叫做陳振華，在劇中飾演一名數族裔香港警察阿Raj，說得一口流利廣東話，演技入木三分，令視迷眼前一亮，網民大讚有驚喜。

陳振華與陳山聰在劇中有多場對手戲。（無綫電影畫面截圖）

曾參與ViuTV真人騷

其實陳振華（Ricky）雙親是印度人，惟父親自少被台山人領養後移居香港，Ricky出生於香港，是一名土生土長的香港人，操得一口流利廣東話，但一句印度語都不懂，原因是Ricky童年戲言話：「我係香港人，唔好同我講印度話！」父母見他無心學習，自此便用廣東話溝通。早年曾透過ViuTV真人騷《兩面不是人》首次踏足家鄉印度後，發覺很難與當地人交流，有愧印度人身分，竟然一句半印度語都不懂，坦言很後悔沒有好好學習。

陳振華在《金宵大廈》飾演一名少數族裔香港警察。（無綫電影畫面截圖）

透過好友喬寶寶認識太太

07年Ricky入行至今已經有12年，曾參演過無數影視作品，例如有電視劇《公公出宮》，以及《金雞SSS》和《衝鋒車》等電影，除了演戲得之外，他仲有一門手藝，就是理髮師，原來Ricky未投身演藝事業之前，做過十年剪髮學徒，不過宜家已經是大師級理髮師。他早年透過好友喬寶寶認識現任港人太太，並育有一名5歲女兒，一家三口非常幸福，太太常笑老公是「師奶殺手」，因為每次行買餸都𠱁到一眾檔主非常開心受落。