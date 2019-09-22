38歲前After School嘉熙身材仍然Fit爆　兩子之母保持腹肌冇難度

韓國女團After School前成員，Mnet選秀真人騷《Produce 101》系列導師嘉熙近年較少在台上載歌載舞，將不少精力放在家庭上，最近更為兩個愛兒的成長移居印尼峇里島，不過嘉熙仍然落力保持健美身材，特別是其11字腹肌相當緊緻，從身形來看完全看不出嘉熙已是兩子之母，讓不少媽媽羨慕不已。其實早在2017年，嘉熙誕下長子後5個月，便已在SBS節目《Style Follow》上分享如何在家做動修身，各位女性，特別是一眾媽媽們可以參考一下。

韓國女團After School前成員嘉熙今年已經38歲，仍能保持讓女性羨慕的好身材。（IG/@kahi_korea）

嘉熙出道以來最令人羨慕的，必定是其11字腹肌，圖為2013年音樂節目錄影場面。（Viu《K1頭條》提供）

嘉熙先後於2016和2018年誕下兩子，產後嘉熙努力做運動，保持與歌手時期無異的身材。（IG/@kahi_korea）

睇下產前產後嘅嘉熙有幾fit，順便睇下峇里島的迷人風光

+ 14 + 13 + 12

1. 平板支撐

鍛鍊部位：肩胛骨、鎖骨、肩膀、胸部、腹部、臀部和下腿肌肉

方法：趴下來，並將手臂成三角形狀，而肩膊與手臂成一直線，然後將腿伸直，臀部用力，用腳趾支撐，保持此姿勢一分鐘

平板支撐相信唔少觀眾都唔陌生。（《Style Follow》畫面）

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2. 側平板支撐

鍛鍊部位：腹部和腰側

方法：先做出平板支撐動作，然後將整個身體扭向旁邊，並將手臀伸向天空

側平板支撐是平板支撐變奏版，主要鍛鍊腹部和腰側肌肉。（《Style Follow》畫面）

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+ 2

3. 平板支撐扭擺

鍛鍊部位：盤骨和腰側肌肉

方法：先做出平板支撐動作，然後扭動盤骨左右搖擺

平板支撐扭擺則是加強盤骨和腰側肌肉。（《Style Follow》畫面）

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4. 接橋動作

鍛鍊部位：腿筋、臀部和大腿內側肌肉

方法：躺在地上，雙腿打開到髖骨闊度，並將雙腳踏在瑜伽球上，然後抬起臀部，令大腿和臀部成一直線；若家中沒有瑜伽球，可以用雙腿用力夾住毛巾，然後如上述指示般抬起臀部

就算屋企冇瑜伽球，都可以用毛巾做接橋動作。（《Style Follow》畫面）

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+ 3 + 2

5. 雙踢腿動作

鍛鍊部位：強化後背和腿部肌肉，亦能拉伸肩膀

方法：趴在地面，頭轉向另一邊，雙手在後背十指緊扣，雙腿向臀部屈曲三次，然後雙手向腿部拉伸，將上半身拉起來，而雙腿亦要微微抬起， 之後上半身慢慢回到地面，頭轉向另一邊，重複再做上述動作

雙踢腿動作強化後背和腿部肌肉，亦能拉伸肩膀。（《Style Follow》畫面）

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+ 5 + 4 + 3

嘉熙指出不少媽媽需要在家中照顧孩子，無法抽時間出外運動，所以每日在家用10至20分鐘做這些平板動作，就能做到修身效果。除了一眾媽媽之外，各位為工作疲於奔命的女性，亦不妨抽空做嘉熙所教的平板動作。

嘉熙指出不少媽媽需要在家中照顧孩子，所以每日在家用10至20分鐘做這些平板動作，就能做到修身效果。（IG/@kahi_korea）

點撃睇片跟住嘉熙做運動（12:25開始）