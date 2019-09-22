日本人氣牛郎涉毆打女性被捕　素顏曝光嚇壞網民：這根本是詐騙！

日本東京歌舞伎町是牛郎店和女僕咖啡室等娛樂場所的集中地，亦是全世界最大的紅燈區之一。今月10日，歌舞伎町發生一宗打人事件，一名牛郎涉嫌毆打一名女性，令對方臉部骨折受傷，並以「暴力罪」遭起訴。這名疑犯早前素顏出席聆訊，因為卸妝後的巨大差異意外成為外界焦點。

32歲的益田悠也，是牛郎店「Lyric」的皇牌牛郎「JiJi」。（Twitter：@jiji_LLLyric）

32歲的益田悠也是牛郎店的皇牌牛郎「Jiji」，他外表帥氣、擁有一身貴氣十足的王子氣息，因此深得女性歡心成為店裏最高銷售額的紀錄保持者。然而，他涉嫌毆打女性後被捕，出席聆訊的片段亦登上各大日本電視新聞。片段所見，戴著金絲眼鏡的他，失去牛郎裝扮後一臉憔悴，眼神空洞雙頰凹陷，令人難以想像竟與外表亮麗的「Jiji」是同一個人。

益田悠也出席聆訊的片段登上各大日本電視新聞，素顏面貌曝光。（ANN NEWS）

JiJi的真面目曝光後，不少網民紛紛表示相當嚇人，紛紛大呼：「客人會崩潰要求退款吧」、「這根本是詐騙」、「牛郎店如何選人的？」、「很像吸毒者！」、「不了解貴婦們的口味」。

JiJi外表帥氣、擁有一身貴氣十足的王子氣息，因此深得女性歡心。（Twitter：@jiji_LLLyric）