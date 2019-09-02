【早霸王】森美正面看待學生罷課：佢哋對社會睇法同表達都唔同咗

香港連月來因反修訂《逃犯條例》而引起的多場遊行示威活動，惟政府至今仍未回應「五大訴求」激發起極大民憤，多間中學的學生發起於今日（2日）開學日罷課。今早商台節目《早霸王》播放一連兩小時的「開學特輯」，除了對學生罷課表示正面支持外，亦找來心理學家、老師及社工等人，解答學生因政局不穩而遇到的問題。

今早商台節目《早霸王》播放一連兩小時的「開學特輯」。（@sammy903）

森美一向熱心關心香港，不但多次透過節目為香港人發聲，甚至一邊開咪講到泣不成聲。對於學生罷課，他以正面態度看待：「最緊要罷課不罷學，返學都唔代表學嘢嘅，成日好多人學就照返，但返咗學個啲又冇學嘢喎，罷咗課嗰日又可能學到嘢喎！」他表示學校是社會的縮影，而政治已經是生活一部分，學生必定要學會面對：「依家呢個時局裏面，我哋生活上嘅政治，一定會入咗學校裏面，因為係生活嘅一部分嚟，本身班房入面已經有政治啦！本身學校已經係一個小社會，依家社會上嘅政治如果搬咗入去個班房度就更複雜喇。」

森美對於學生罷課以正面態度看待。（@sammy903）

森美笑言現今資訊發達，當年學生時代的自己遠遠不及現時的學生：「以前讀大學試過走堂，罷課都真係未試過，依家學生吸收資訊同我哋真係差好遠，對社會嘅表達同睇法都唔同咗。」他坦言絕對尊重不同政見的人，亦不反對人們因不同政見而互相指罵，但絕不能姑息那些站在道德高地上，侮辱他人的人：「你喺政見上鬧交，喺議會上面鬧交，因為係工作嚟，正如喺拳賽入面係對手關係，我一定唔會留手。但某一啲人，撇除政見，係對於呢個世界嘅睇法、道德、對與錯、善與惡，你都可以嬲佢，您可以唔同佢做朋友，有啲嘢唔係政見（唔同）嘅問題，而係個人真係冇道德！我可以唔同你做朋友，但係我唔會侮辱你、陷害你。」

森美笑言現今資訊發達，當年學生時代的自己遠遠不及現時的學生。（@sammy903）

他又告誡學生們不要情緒太波動，最重要的是不要讓情緒支配自己的理智：「人始終都係動物，無可能100%理性，始終都會有情緒，作為一個動物，情緒有時候真係會戰勝理智。我哋平時都會發脾氣發牢騷，去到呢啲大是大非嘅時候就更加容易受影響啦！」