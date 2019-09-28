瀧澤秀明榮升Johnny's事務所副社長　2020年將推出兩大男團

曾培養出近藤真彥、SMAP及嵐等日本偶像及組合的日本Johnny's事務所社長Johnny喜多川在今年7月，因解離性腦動脈瘤破裂導致的蛛網膜下腔出血（腦中風）在東京的醫院去世，享年87歲。

曾培養出近藤真彥、SMAP及嵐等日本偶像及組合的日本Johnny's事務所社長Johnny喜多川在今年7月，因解離性腦動脈瘤破裂導致的蛛網膜下腔出血（腦中風）在東京的醫院去世，享年87歲。Johnny事務所創辦人Johnny喜多川離世已有兩個多月，公司也有了不少變化。Johnny喜多川死前已決定繼承人選，事務所昨日（27號）於官網發聲明，宣布由其外甥女藤島Julie景子正式繼任為新一任社長，去年引退的前偶像瀧澤秀明擔任副社長，喜多川的92歲胞姊Mary喜多川，則由副社長改為會長。

瀧澤秀明繼承Johnny遺志，已宣佈明年要推出由6人組成的「SixTONES」跟9人組成的「Snow Man」兩隊男團，他們也是瀧澤當社長後首次推出的團體。

37歲的瀧澤秀明成為Johnny's事務所第二把交椅。他多年來與喜多川情同父子，喜多川生前已點名要瀧澤秀明做其接班人，去年引退後獲欽點成為喜多川新開設子公司「JOHNNYS' ISLAND」的社長。今年7月喜多川出殯時，瀧澤負責捧遺照坐在靈柩車前座，足見他地位超然。瀧澤秀明繼承Johnny遺志，已宣佈明年要推出由6人組成的「SixTONES」跟9人組成的「Snow Man」兩隊男團，他們也是瀧澤當社長後首次推出的團體。

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