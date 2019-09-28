【多圖】韓國「腰精女」申才恩IG賣牛仔褲廣告　網友完全放錯焦點

韓國模特兒申才恩（신재은、Shin Jae Eun）憑着天使臉孔及魔鬼身材，一直是韓國不少男士心中女神。向來身材姣好的她，近日在IG上傳牛仔褲廣告的照片時，其纖細到不得了的腰線意外成為焦點，榮升成「韓國第一腰精女」。

申才恩出身小型公司，網絡沒有太多有關她的資料，因此大家都非常好奇她的年齡及身高。有網民講到申才恩今年只有22歲，可是年紀輕輕的她去年已成為男性雜誌《MAXIM》的封面女郎因而爆紅。申才恩IG擁有過百萬的Followers，經常大曬美好身材，高衩泳衣是她的最愛，她間中又會上傳半裸照片大派福利，人氣可說是非常高。

申才恩曾任男性雜誌《MAXIM》的封面女郎，因而知名度大增。（MAXIM）

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近日申才恩在IG上傳了4張有關牛仔褲廣告的照片，擁有一條蛇腰的她穿上灰色短版上衣更突顯她的纖腰外，她更半解開牛仔褲的褲頭，尺度大到不得了！其後申才恩細到不得了的螞蟻腰迅速成為話題，網友們似乎完全放錯焦點，被申才恩搶眼的身材吸引了。不少網民都紛紛留言大讚她的名品好身材，更有人形容她的腰線「簡直是比藝術品更美」。

申才恩大曬螞蟻腰，令網民完全忘記了牛仔褲的存在。（IG/@zennyrt）

按圖睇申才恩蛇腰：