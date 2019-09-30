韓國美妝教主Pony「踩過界」！推單曲《Divine》地位威脅KPOP歌手

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

在YouTube坐擁529萬粉絲的韓國「美妝教主」Pony（朴惠敏）憑甜美外貌及高超化妝技巧而人氣高企，近年更積極與多個國際化妝品牌合作推出聯乘產品，近日更加「踩過界」做跳唱歌手推出英文單曲《Divine》，嚴重威脅一眾KPOP歌手地位！

Pony在MV又唱又跳，十足偶像歌手！（YouTube）

Pony又唱又跳誠意十足。（YouTube）

Pony由2008年起做blogger，後來出過多本書教化妝，之後開始在YouTube拍片迅速走紅，亦是韓國女團2NE1前隊長CL的御用化妝師。她的Instagram擁有670萬名粉絲，比不少女明星還要厲害，人氣絕對不惹少。Pony成名後，除了被不少節目邀請做嘉賓外，更創立自己的美妝品牌Pony Effect，亦與多個美妝品牌crossover，例如MEMEBOX、Etude House等等，如今更與MAC聯手推出全新的「夢幻塔羅彩妝系列」，更特意拍MV錄新歌，落足力宣傳自家產品。

Pony是韓國女團2NE1前隊長CL的御用化妝師。（Instagram：@ponysmakeup）

PONY經常在YouTube分享化妝技巧，仲試過化到好似Taylor Swift！（YouTube： PONY Syndrome）

點擊回顧更多PONY的妝容：

+5
+4
+3

Pony在MV中化身女巫，每個造型都由Pony親手打造，令人相當驚艷。雖然她的舞蹈和歌唱實力稍有不足，但又唱又跳誠意十足，可見對於今次的聯乘系列，Pony的確相當重視！MV公開後，不少粉絲大讚Pony歌舞皆精，更有不少留言指希望Pony能夠以偶像歌手身份出道！

Pony與MAC聯手推出全新的「夢幻塔羅彩妝系列」，更特意拍MV錄新歌。（YouTube）

Pony落足力宣傳自家產品，更錄音唱單曲《Divine》。（Instagram：@ponysmakeup）

點擊觀看更多又唱又跳的PONY：

+18
+17
+16
韓國美妝教主Pony大方承認兩次整容　自爆因天生缺陷備受困擾
韓國美妝教主Pony做人妻　粉紫髮色配嫁衣簡約仙女婚紗風
57歲綠葉王「時生」楊瑞麟離巢：應該短期內都唔會再入TVB
池昌旭退伍後回歸公仔箱　與新人元珍雅大玩「冰封愛情」
【多圖】郭碧婷青澀舊照曝光力證由細靚到大　竟然仲同IU撞樣？
何超蓮黑色bra top大曬好身材　卻意外犧牲手機：海葬前的一輯相
三吉彩花IG直逼百萬人氣急升　擊敗新垣結衣贏得三浦春馬芳心？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。