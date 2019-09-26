57歲綠葉王「時生」楊瑞麟離巢：應該短期內都唔會再入TVB

TVB近年離巢潮旺盛，多位花旦小生以及服務多年的綠葉演員們都相繼選擇離開，展開新一頁。為TVB工作32年，演出過多達138套劇集的綠葉演員楊瑞麟，亦同樣作出離開的決定，停下來好好享受人生。

楊瑞麟為TVB工作32年，演出過多達138套劇集，絕對稱得上是「老臣子」。（網上圖片）

楊瑞麟於1987年參加《全能司儀比賽》奪得冠軍後加入TVB，一開始被安排做司儀工作，例如《歡樂今宵》、《大江南北》、《香港早晨》及《都市閒情》都能見到他的蹤影，當年更一度被指名為金牌司儀接班人，然而卻因為當時接了外面工作及家族生意，婉拒了這個上位機會。直到1997年，楊瑞麟拒絕在《都市閒情》主持違背他的宗教信仰（基督教）的風水環節，卻因此被高層送入雪櫃，無法在《都市閒情》留低，演藝生涯從此扭轉。

楊瑞麟於1987年參加《全能司儀比賽》奪得冠軍後加入TVB，一開始被安排做司儀工作，《都市閒情》、《歡樂今宵》等人氣節目多年見到他的蹤影。（網上圖片）

自此之後楊瑞麟開拓了拍劇之路，不過主要飾演的角色不外乎是高層、富豪、善於交際的卑鄙小人等等，其中以2016年在處境劇《愛·回家之八時入席》的時天信（時生）及《愛·回家之開心速遞》的馬安珊一角最令觀眾留下深刻印象。

《愛·回家之八時入席》中時天信（時生）一角是楊瑞麟其中一個最多人認識的角色。（網上圖片）

楊瑞麟坦言，自己這樣的綠葉並非什麼焦點角色，所以從沒奢望過自己會像主角般受到觀眾的關注及喜愛，只要憑演出在觀眾腦海留下深刻印象就已感動不已：「你知啲小朋友梗係睇靚仔靚女，睇吓啲主角咁樣，但有次喺《大帥哥》活動，竟然有幾個2、3年級嘅學生同我講『我好鍾意你呢個鎮長（昇威鎮鎮長裘千差）啊，我啲同學都好鍾意你！』，我真係從來冇諗過，有乜可能一個10歲嘅小朋友會鍾意劇中一個老人家嘅角色呢？我就發現原來每個角色嘅觀眾群都可以很廣闊！鎮長只係一個小人物，最重要都係喺套劇入面起到一個綠葉嘅作用，甚至有一集半集有觀眾同我講『原來好搞笑㗎佢！』，我就好滿足。」

楊瑞麟在《大帥哥》飾演昇威鎮鎮長裘千差。（網上圖片）

楊瑞麟分享了與出席《大帥哥》活動時，遇到小學生粉絲的趣事。（梁碧玲攝）

他笑言Last Day在平凡中度過，走的時候雖然不捨，但臨走前在Canteen遇回昔日同事，講起舊時點滴回憶湧現，可謂是在TVB的生涯劃上完美句號：「尋日一早返公司，交返啲藝員證、職員證、locker鎖匙、停車場證諸如此類，之後應該都短期內都唔會再有身份入到TVB，今次真係最後一次喇，哈哈！」

楊瑞麟（左二）在《愛·回家之開心速遞》飾演馬安珊，在觀眾腦海留下深刻印象。（照片由受訪者提供）

要離開工作了32年的職場，楊瑞麟坦言相當不捨，而這一刻亦不知道將來要怎麼走：「之前有搞生意，不過而家已經冇再做落去。離巢之後我其實都冇咩計劃，都喺TVB咁多年，純粹係想停一停咁啫。」他表示TVB於多月前曾表示想與他續約，作出挽留，不過他去意已決：「如果我繼續簽落去，又局限咗自己喺一個工作文化，但如果我想做某啲嘢，我背負住TVB藝員嘅身份，做嘢都未必係咁方便嘅。」他表示自己熱愛演戲，雖然現在已經不能再拍TVB劇，而且暫時未有任何新計劃，但他解釋，離開並不代表放棄：「有機會（拍戲），我一定會繼續嘅！」

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