《PRODUCE X 101》爆票數造馬！　李鎭赫僅差一名落選登Naver熱搜

韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》昨天（19日）正式完滿結束，11名成員金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南到賢、車俊昊、姜敏熙和李垠尚將以限定組合「X1」進行為期5年的活動。可是比賽一完結，立即被粉絲爆出票數有造馬之嫌外，僅差一名遺憾落選的李鎭赫也登上Naver熱搜。

X1昨天正式成軍。（FB/@produce101）

按圖睇X1出道成員：

+ 7 + 6 + 5

《PRODUCE X 101》男團「X1」昨天正式誕生，可是節目一結束，就有粉絲在網上質疑練習生的票數疑似造馬。有網民列出昨晚20位練習生的最後票數，驚訝地發現第一名金曜漢與第二名金宇碩，以及第三名韓勝宇與第四名宋亨俊等，之間的票數都竟然是29978票，「29978」這個數字更出現了5次。除此之外「7494」和「14989」等的票數差距，也有重複出現的情況。造馬之說現時在網上瘋傳，不論海內外的粉絲都要求節目PD安俊英解釋，相信短時間都未能平息粉絲的憤怒。

粉絲貼出《PRODUCE X 101》疑似票數造馬的證據。（Twitter/@101_UPDATE）

更多疑似造馬證據：

而昨晚的決賽中，僅差一名落選的李鎭赫事後登上韓國Naver熱搜榜，不少粉絲都對他未能出道而感到可惜。金宇碩及李鎭赫為同一男團UP10TION出身，可是卻未能一同以X1成員出道，兩人最後在節目中互相為對方打氣的場面，感動不少粉絲。節目結束後，「PRODUCE X 101李鎭赫」、「李鎭赫」和「UP10TION」同時佔據熱搜榜的二至四位外，亦有粉絲在Twitter發起打氣活動。無論結果如何，希望粉絲都能祝福X1，以及其他落選練習生能走上花路（編按：韓國流行用語，即康莊大道）。

李鎭赫雖然落敗，但成功佔據Naver熱搜榜的二至四位！（Naver截圖）