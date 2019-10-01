Jackson王嘉爾@GOT7連續3年IG貼國旗賀國慶：祖國生日快樂

今日（1/10）是中華人民共和國成立70周年，中央政府在北京天安門舉行閱兵儀式和群眾遊行，其中王祖藍成為唯一一名香港藝人代表，登上「一國兩制」花車。未能親身參與天安門慶祝活動的藝人亦有透過不同渠道送上祝福，當中自稱「中國90後」，時常高調表達愛國情懷的韓國男團GOT7香港成員Jackson王嘉爾就在Instagram貼出中國國旗，並稱「祖國 生日快樂」，獲得不少寫簡體字的網民讚好，回應時亦有附上多個中國國旗表情符號以示支持。

今日是中華人民共和國成立70周年，時常高調表達愛國情懷的韓國男團GOT7香港成員Jackson王嘉爾公開祝賀。（視覺中國）

王嘉爾自2017年起，就在Instagram貼國旗賀國慶。（IG/@jacksonwang852g7）

不少寫簡體字的網民讚好，回應時亦有附上多個中國國旗表情符號以示支持。（IG/@jacksonwang852g7）

【機場集會】賴冠霖周潔瓊等撐警察 港女吳思佳批示威者：熊孩子

今次不是王嘉爾首次公開送上國慶祝福，自2017年開始，王嘉爾都會在Instagram分享國旗，祝賀國慶。除了王嘉爾之外，多位來自內地和台灣的K-pop偶像亦有就國慶送上祝福，包括Wanna One出身的台灣成員賴冠霖、SEVENTEEN的The 8徐明浩、文俊輝、前I.O.I和Pristin成員周潔瓊等轉發人民日報微博，祝賀中國成立70周年，而EXO中國成員張藝興亦和王嘉爾一樣，在Instagram分享國旗表達心跡。

EXO中國成員張藝興和Wanna One出身的台灣成員賴冠霖等K-pop偶像亦有發文祝賀。（視覺中國）

K-pop偶像點樣賀國慶？