【金宵大廈】Coco夢醒Alex即消失？　女主角李施嬅親解內幕

無綫電視劇《金宵大廈》吸引勁多人追看和討論Alex（李施嬅飾）和阿蕭（陳山聰飾）的穿越愛情故事。劇集發展至今，大家掌握到的線索越來越多，究竟現在的Alex是生是死？當中大家不難發現「水」是一個重要線索，讓《香港01》帶大家拆解更多關係它的作用。

Alex和阿蕭的緣份跨越前世今生。（劇照）

在上星期開始，「水」的重要性似乎已呼之欲出，例如Alex從疑似發生事故的飛機回到金宵大廈後，她走過走廊留下一條「水路」，又如Alex有一次回到房間欲打開行李箱時，發現它在滲水等等，而Coco（Alex前世）有一幕在睡醒時，有一滴水滴在她臉上，「水」似乎貫穿前世今日。

Alex身後有一灘積水。（電視截圖）

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《香港01》記者向《金宵大廈》編審羅佩清查詢，她提出一點線索給大家參考︰「水是關鍵線索，和Alex 的謎有關，傳說水是通靈媒介，如Constantine（電影《魔間行者》）中Keanu Reeves（奇洛李維斯）。」她續解釋︰「水確實也是關鍵線索，關乎男女主角兩世的命運，而家觀眾見到Alex 濕淋淋（濕𣲷𣲷），遲些阿蕭都會濕淋淋（濕𣲷𣲷），其實這套劇有點像打機，會不停開發新地點，得到線索，解開謎團，詳細不能透露，但可以透露下個有關的場景是天台水箱。」令人聯想是否Alex的出現要有「水」？又是否與飛機失事有關？

電影《魔間行者》是奇洛李維斯的代表作之一，電影講述主角John Constantine（奇洛李維斯飾）能夠出入地獄追魔的故事，有看過這電影的觀眾，可能可以參透更多。（《魔間行者》劇照）

另外，亦有細心的觀眾留意到在11集《洞》（上）有一細節位︰Alex再出現時，跟阿蕭一同搭𨋢，𨋢頂有不明水珠滴到他們身上，在出𨋢之際，阿蕭一轉身，Alex卻已失蹤，鏡頭一轉，又突然回到60年代，Alex在床上驚醒，同時臉上也有水珠。令大家覺得會否Coco睡著Alex才會出現，而Coco一醒，Alex就隨即消失？繼而推斷現代的Alex其實會否只是Coco的夢？對此，編審就再賣關子，指接下來的單元會有答案！而女主角李施嬅就回覆《香港01》記者指接下來13-14集《金丁》單元，會揭曉究竟當日Alex在疑似失事的飛機遇到了什麼，和為什麼會出現現在的這個疑幻疑真的Alex。

Alex消失後，Coco就驚醒，臉上的水珠似乎還貫穿了上一幕，是否別有含意？（電視截圖）

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