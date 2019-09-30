【金宵大廈】劉江係重要人物　靚寶之外仲有一奇怪生物未有人留意

無綫電視劇《金宵大廈》掀起煲劇熱潮，故事以Alex（李施嬅飾）和阿蕭（陳山聰飾）的前世今生愛情故事為主線，上星期的劇情讓大家都在猜究竟Alex是生還是死？在《異夢》的單元，講了更多有關上一世的Coco和劉旭輝在60年代的愛情線後，看來觀眾對故事的背景了解更多。不過大家都仍然有一堆疑團未解開，《香港01》記者為大家了解更多故事的的兩大謎團——神秘黑貓「靚寶」和金宵大廈本身。

靚寶俘虜不少觀眾的心！（影片截圖）

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靚寶壽命超乎一般貓咪 難道是外星生物？

黑貓靚寶在金宵大廈神出鬼沒，有時不見蹤影，但偏偏在重要時刻就會出現帶路指引。而在60年代的故事線中，靚寶起初出現在Coco的夢中，後來她又見到她在現實存在，開始有心水清的人猜想一隻貓咪沒可能有超過50多歲的壽命，那究竟牠是什麼？會否不是生物？《香港01》記者向劇集編審羅佩清查詢，她以短訊回覆︰「靚寶係主線的關鍵角色，連繫了主角兩世，佢的確是神奇的存在，貓有九條命，喵星人，可以有好多解說。佢同大廈的關係很密切，正如單元一所講，佢先係金宵的真正保安員。」難道靚寶是外星來的生物？還是牠也有前世今生？

林老師的書店也是在金宵大廈屹立超過50年，帶著古舊的書卷味。（劇照）

金宵大廈充斥奇異事 其實有生命？

另外，金宵大廈像是一個神奇的境界，例如每當有古怪事或命案發生時，大廈的水渠就會有異樣，又例如疑似遇上空難「回來」後的Alex又只會出現在金宵大廈，大廈本身就充滿了詭異的色彩，是否真的如60年代金宵舞廳場的舞女們所受狐仙的影響？是不是因為這大廈才會有種種一切的發生？編審說︰「大廈是有神秘力量，可理解為生命體，或者結界亦得，真實係點就唔劇透得，但佢會影響裏面的人的命運。」如果大廈是有生命，那像是大廈本身才是故事的「幕後大佬」，一切都像離不開它一樣。而如果說它像結界，那可能就解釋到為什麼只有某些人看到回來後的Alex和東東（鄭耀軒飾）等等，又解釋了不知是人是鬼的Alex只可以出現在大廈。

每次有怪事發生，大廈的水管都會有異動，有人推測過水在劇中也是一個重要的元素。（影片截圖）

至於故事中的其他人物例如林老師（劉江飾）也有重要的地位，像是一個對於Coco和劉旭輝的愛情故事的見證者，或許之後也會起著重大的作用，編審就回覆︰「呢點比（畀）觀眾估下（吓）。」

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