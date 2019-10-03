添麥菲查洛美「飯碗頭」成2019最潮髮型？　粉絲：得佢handle到

雖然添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）不相信自己在Netflix原創電影《The King》的「飯碗頭」（bowl cut）會引爆潮流，不可否認的是，他的造型已經在網路上掀起話題。

粉絲在Twitter上表示：沒有人比添麥菲查洛美更能駕馭「飯碗頭」。（Twitter@eirinidel）

ET日前在電影首映會訪問《The King》導演David Michod、編劇暨演員Joel Edgerton與添麥菲查洛美，暢談添麥菲查洛美在片中飾演亨利五世的「飯碗頭」造型。被問及此造型是否會引爆潮流？添麥菲查洛美直接一口咬定：「不會！」，看來對這髮型頗有微詞。

Joel Edgerton也要對添麥菲查洛美片中的造型負責，他說：「國王的頭髮！現在網路上已經沒什麼事會讓我感到驚訝。但是我有點這麼想，好吧，這就是亮點。」

編劇Joel Edgerton同時於戲中扮演Sir John Falstaff。（《The King》劇照）

添麥菲查洛美坦言，當初要以「飯碗頭」示人讓他很沒安全感，他說：「當你首度以飯碗頭登場時，你會有點自知之明。後來你發現沒人會介意，但那個時期我還是比平常更常帶帽子。這樣似乎有點蠢，因為沒人會在意你的髮型。事實上是你自己的意識在作祟，但別人根本沒在理你的髮型。」

添麥菲查洛美坦言，當初要以「飯碗頭」示人讓他很沒安全感。（《The King》劇照）

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除了添麥菲查洛美，片中飾演法太子路易的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），他的金色長髮造型首度公開時也引發粉絲熱議。

羅拔柏迪臣的金髮造型在Twitter上引爆話題。（Twitter@Mashable）

添麥菲查洛美說：「我覺得他的髮型很棒耶，在不劇透的前提之下…有魅力可能不是對的形容詞…。我不想說錯話，但我想這髮型是他的點子？」而David Michod就回應：「是的，羅拔自己打理的」。訪談中添麥菲查洛美也提到很興奮能演出這個角色，片中有一段戲他在戰前對群眾發表演說。添麥菲查洛美說：「能沉浸在不同的世界與狀況之中非常令人振奮，這是身為演員長大後最夢寐以求的」。

《The King》將於11月1日在Netflix上線。

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