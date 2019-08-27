死侍IG曬碧琪麗芙莉「崩壞照」賀老婆生日　雙下巴照吸570萬心心

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與愛妻《花邊教主》碧琪麗芙莉（Blake Lively）結婚7年，育有2女，碧琪麗芙莉目前正懷第3胎，2人結婚以來一直都是高調示愛，也常惡搞對方，本月25日是碧琪麗芙莉的32歲生日，賴恩雷諾士特地貼出多張合照為老婆慶生，卻都是碧琪麗芙莉的「崩壞照」，不是晃到就是閉眼，笑翻網友。

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賴恩雷諾士與碧琪麗芙莉結婚多年以來，始終不忘為對方慶生，早在2017年時賴恩雷諾士就貼出自己與老婆的合照，卻刻意裁掉老婆半邊臉，等到同年11月賴恩雷諾士生日時，碧琪麗芙莉則貼出另一張照片，但卻是她老公與賴恩高斯寧的合體帥照，也將她老公的臉裁掉一半，夫妻倆相互揶揄，也是情趣。

碧琪麗芙莉曾貼出賴恩雷諾士與賴恩高斯寧的合照為老公慶生。（IG@blakelively）

雖然常常對彼此惡作劇，賴恩雷諾士仍對外多次感謝愛妻力挺，他在接演《死侍》前演藝事業不順，還一度陷入低潮，幸好有家人陪伴，才讓他努力振作拍片，最後順利成為票房明星。

賴恩雷諾士靠「死侍」一角咸魚翻生。（《死侍》劇照）

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