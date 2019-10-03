亞洲直播天王連千毅被曝背妻出軌三女　正室仲堪稱「真人版娜美」

近日自稱「亞洲直播天王」的人氣拍賣網紅連千毅因為與另一位直播主在網上互相對罵，豈料網上恩怨真實了！根據台灣媒體報道，有傳兩位直播主都有黑道背景，雙方的手下竟然一連三日在高雄街頭大亂鬥，聚眾鬧事、駕車衝撞、開槍示威，上演了一場亂事，稱為「直播主之亂」！此役除了令高雄居民人心遑遑，更令當地警察顏面盡失。連千毅現正被收押於高雄看守所，更有傳其公司「蘭庭國際」亦因而結業並解散。不過近日連千毅卻由「新聞版」，發展到「娛樂版」都爭相報道。

連千毅主力做直播拍賣。（Instagram@iga1638）

傳連千毅女伴多

連千毅自稱「亞洲直播天王」，除了是因為人氣夠高之外，最令人印象深刻的莫過於他做直播時身邊的一班性感女郎。其實32歲的連千毅早已結婚，早前更有網民發現連妻竟然是曾在台灣人氣討論區中，有「真人版娜美」之稱的石帕玉。不過最近就有消息指原來連千毅還包養了3個「小三」，當中包括兩位直播拍檔子瑜和子涵，最後一位有傳是一名40歲的兩子之母，台媒稱她為「林女」。據當地報道指，子瑜和子涵經常為出鏡而爭寵，「林女」更因為連千毅的風流成性而吵架，更視子瑜和子涵為眼中釘，但最後都被連千毅的甜言蜜語而一一平息。自從「一妻三妾」的事件曝光後，子瑜和子涵紛紛在個人Facebook表態否認與連千毅的「超友誼」關係，而太太石帕玉的Facebook亦已不復存在。

40歲的2子之母林女被指是連千毅的「小三」，早前更有調情短訊曝光。（翻攝自台灣討論區）

有「真人版娜美」之稱的正室－石帕玉：

+ 8 + 7 + 6

劉子瑜：

+ 6 + 5 + 4

Joanna 子涵：