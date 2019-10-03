【專訪】陳智燊唔怕兩公婆齊齊離開TVB舒適圈：穩定其實只係表面

陳智燊Jason，上年跟合作了13年的TVB分道揚鑣，為自己演藝事業展開一個新嘗試。今次，他試了一生第一次的舞台劇，在《人生原是一首辛歌》擔演男主角，對他來說，是一個突破，離開TVB反而令Jason接觸得更多。 攝影：葉志明

在TVB的年代，由明珠台做主持到加入劇組，慢慢爬上男主角的位置，可以說是漸漸登上一個高峰位置，不過40歲時卻突然要離開，外闖一個未知領域，即使連自己老婆宋熙年（Sarah）也有為他擔心。「就算Sarah都有啲擔心嘅，我哋兩個都係返嚟香港第一份演藝係TVB，所以呢個決定其實唔容易做嘅。任性？我唔知呢個形容啱唔啱，但呢個決定唔會畀我決定離開英國難做，我返到嚟香港冇地方住，要搵地方住、要諗工作、要諗錢、要諗好多嘢，但係你唔試就一定唔啱」不過Jason知道，若然不試，留下的只會有十年後的遺憾。

「我而家試緊新嘢好開心，我同中英劇團一班新嘅同事們，佢哋排得好投入，如果一般排戲嚟講，排三四次未必有，佢哋有，我覺得呢樣嘢係正。」

講到當年離開英國回流香港，Jason形容為「瀟灑」，因為兩地文化差異不大，自己廣東話也算見得人，但今次不同，離開TVB卻不能如此「瀟灑」，他說：「因為我喺英國嘅時候得我自己，我養唔到自己都係自己辛苦。我要轉工作環境，試唔到個後果會唔會影響家庭？嗰陣時Sarah仲陀住啊仔未出世，嗰個壓力大唔大？大嘅，但要成功試到呢樣嘢嗰個心，嗰份堅持都唔少，所以咪去做囉，儲定少少錢咪去試。」Jason知道自己是任性的，但他卻說不能不任性，因為他明白雖然離開TVB有風險，但只要自己肯做，相信香港總有一個平台容得下陳智燊這個人。

有咗頭家，所有決定都要諗過度過。（IG@陳智燊）

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想試新事物，是否證明TVB給他的空間太少、太單一？Jason沒有直言，他比喻當時在TVB就彷似一個中學生，每天返學、放學、返屋、做功課，或者不是TVB沒有給他空間，而是自己已經在一個既定模式太久了，根本沒有想過，這就是所謂的舒適圈。離開後，Jason表示要有新嘗試，就要有不後悔的覺悟，他說：「唔好後悔，因為都試緊新嘢嘛。如果我冇離開又拍咗套好正嘅劇，就會話『都話唔好離開喇』，但其實唔離開都有好多唔同可能性嘅。離開咗，而家試緊唔同嘅嘢，個過程係好充實，但係咪賺好多錢？唔係，但係最基本係好愉快，我試到新嘢，我養到家。成日都開玩笑講要養妻活兒，所以要搲撈，其實唔好諗到真係好嚴重，基本嘢係做到嘅，人工係有嘅，咁其他嘢唔好諗到要太進取。因為如果你話要限定自己離開TVB要賺到幾千萬、拍到電視、拍到電視劇先走嘅，當你咁嘅設定嘅時候，就唔使諗喇，唔使離開。」

「離開，唔可以話係佢唔畀空間你，係你唔識得去喺有嘅時間、創作去諗呢樣嘢出嚟。咁我漸漸去到TVB合約完嘅時候就諗好多嘢，點樣去實行，令到啲嘢變成我做到嘅嘢，跳出嚟做。」

不少人說，留在TVB至少穩定有收入，出去闖又是另一番景象，現在Jason有一個小家庭，除了老婆跟有一小朋友，自己離開TVB後，老婆也接著出走，會否覺得太冒險？兩人一起放棄穩定的生活。不過Jason卻有另一番想法：「穩定其實只係表面，任何行業一個工作，可能某一兩個行業真係穩定，醫生、銀行、律師、老師都穩定嘅。演藝？穩定極都只係一個感覺。」

「Sarah話走嗰時，我係期望緊佢離開之後，可能一切去創造一啲唔同嘅嘢出嚟，去到呢個事業嘅另一個階段，喺唔同嘅地方試，只要有平台，其實平台好多，去諗唔同嘅節目、題材、拍檔，咁就可以拍到新嘢。」

說回舞台劇，從來沒有接觸過的範疇，大家都應該聽過不少傳聞，在TVB拍劇相當辛苦，但原來對於一個出身於TVB的演員，舞台劇也不是一件易事。「我哋成日都諗TVB拍完個外景，攝個廠景，第二日再外景，係辛苦嘅，當你咁比較嘅時候就乜嘢都做到喇。但實質當你要朝九晚五日日去排呢，佢有一個體力上嘅消耗，而家我排咗四日，今朝我起身嘅時候好累！」不過這種累，卻換來了生活上的穩定，Jason續說：「TVB嘅辛苦可能係，一套劇維持三個月，一忙嘅時候可能有四、五日冇得休息冇得瞓。而家我拍咗四、五日，當係日日都有排喇，有得瞓，有時間畀你諗，如果講辛苦，可能拍電視會辛苦啲。舞台劇時間穩定啲，而家朝九晚五，其實我早啲起身可以同啊仔玩，更忙極都有自己時間，拍劇，我相信拍電影都係，當場口多嘅時候，我諗連屋企都唔使返，有一個咁樣嘅做電視、電視嘅無奈。」

「陳歌辛對於老婆嘅愛、音樂嘅愛、有咗小朋友對家庭嘅愛，咁去揣摩個角色對我嚟講易handle啲。」

今次舞台劇《人生原是一首辛歌》由中英劇團主辦，講述經典中國流行樂曲《玫瑰玫瑰我愛你》、《恭喜恭喜》和《夜上海》的作曲家陳歌辛的生涯故事，Jason坦言當初並不知道他是誰，「我應承做呢個舞台劇嘅時候，導演話係陳歌辛，唔識，佢哼咗兩首其實大家都好熟悉嘅歌，《恭喜恭喜》同《夜上海》呢啲老歌，呢啲歌以前喺TVB新年都會一齊去玩、去學。我同導演諗法一樣，有啲慚愧就係我哋自己會聽，聽完之後唔理邊個作，唔理個故事係咩。作為一個演員，一個鍾意表演嘅藝人，如果聽完之後唔理呢，我覺得係一件幾荒謬嘅事嚟嘅。」Jason對於自己的演藝事業絕對有一團火，即使離開TVB後，相信並不會因此消失，觀眾依然可以欣賞他的演出。