【吾國吾土】AOA雪炫相隔4年再拍劇　梁世宗留長髮困擾到不得了

由AOA雪炫、梁世宗和禹棹煥等人主演的JTBC韓劇《吾國吾土》（又譯：我的國家）將於今晚（4日）首播，一眾演員早前在韓國出席新劇記者會，分享了不少拍攝的趣事。當中為劇集足足留了一年長髮的梁世宗，亦如大家所料成為記者會的焦點。

AOA雪炫相隔4年再拍劇，她講到由於《吾國吾土》中韓熙渽一角與自己嚮往的性格相同，不願讓他人看到自己的弱點，所以選擇接拍。被問到這次拍劇與組合出演綜藝節目《Queendom》的時間重疊會否相當吃力，雪炫表示她只着眼把眼前的事情完成，不會計算有多辛苦。加上這次與同齡的梁世宗及禹棹煥合作，三人默契相當好外，亦通過這次機會發現自己的體力尚算不錯。

AOA雪炫、梁世宗和禹棹煥日前出席新劇《吾國吾土》記者會。

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而《吾國吾土》另一焦點必定是，為了劇集足足留了一年長髮的梁世宗。劇中飾演武士徐輝的梁世宗坦言長髮讓他相當困擾，不論是吃飯或做運動，所以現在會隨身帶備髮圈綁頭髮。他更講到劇集拍攝完成後，第一件事就會剪頭髮，引來全場記者的笑聲。而首次拍攝古裝劇，飾演南宣浩一角的禹棹煥則覺得劇本特別心動，非常期待播出的反應。《吾國吾土》將於今晚首播同時，Netflix亦會緊貼韓國，每週五、六深夜十二點同日播出。

雪炫相隔4年再拍劇，表示與兩位男主角的默契非常好。（劇照）

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