【韓國電視劇節2019】邕聖祐出道獲兩獎　《Sky Castle》成大贏家

《韓國電視劇節》昨天（2日）在韓國舉行，多位提名演員包括《Sky Castle》金寶拉、金瑞亨、《成為王的男人》李世榮和《會讀心術的那小子》辛睿恩等都有盛裝出席。當中Wanna One出身的邕聖祐初以演員出份出道，就一連拿下兩個大獎，成績非常優秀！

今年初Wanna One解散後，邕聖祐以演員身份再次出道，並與金香起合拍韓劇《18歲的瞬間》。沒有舊隊員的陪伴下再走紅地氈，他表現得非常緊張，接受訪問時坦言：「Wanna One活動的一年半中，我以為漸漸不再對鏡頭有恐懼，可是真正開始拍戲時，反而又覺得面對鏡頭變得可怕。」作為新人演員的他亦不負粉絲的眾望，成功一下子拿下「男子新人獎」及「韓流明星獎」兩個獎項。全晚表現緊張的邕聖祐，發表感言時表示結束後會致電每位想多謝的人，亦希望觀眾繼續期待及關注仍然不足的他。

Wanna One出身的邕聖祐雖然表現緊張，但他憑好演技成功獲兩獎。（Newsen）

今年「演技大賞」由《我唯一的守護者》崔秀宗獲得。（Naver）

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而被譽為2019年神劇的《Sky Castle》（港譯：天空城堡）順理成章連獲4獎，成為昨晚的大贏家。《Sky Castle》除了撃敗《熱血司祭》和《監獄醫生》等獲得「作品獎」和「最佳O.S.T」外，飾演金慧娜的金寶拉亦獲得「女子人氣角色獎」，金珠英一角的金瑞亨則獲得「Hot Star China獎」，成績可說是相當優秀。而今年的「演技大賞」則由《我唯一的守護者》崔秀宗獲得，他講感言時台下全體演員亦有起立鼓掌。

被視為秀智接班人的辛睿恩獲得「年度明星獎」。（OSEN）