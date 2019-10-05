【10月陸劇推介】山寨版《Code Blue》？《極速救援》濃濃內地味

十月的開播劇就有三部是年代劇，似乎限古令持續發威，這個月沒有定檔的古裝劇，也讓喜歡看古裝的觀眾大鬧劇荒！十月的電視劇走職業匠人風，描述在各行各業的奮鬥和積極向上的精神。像是張若昀特工題材的《驚螫》是電視劇《麻雀》的延續作，因此未開播就受到許多觀眾關注。除此之外，十月也有兩部浪漫校園劇：《別碰我心底的小柔軟》、《竹馬鋼琴師》，兩部劇不約而同都是音樂題材。由喬欣和許魏洲主演的《我不能戀愛的女朋友》也進入十月的開播名單，從圖片都能看出夢幻的戀愛氛圍。

一、《驚螫》

上映資訊：2019/10/20

開播平台：湖南衛視金鷹獨播劇場

主演卡士：張若昀、王鷗、孫藝洲、闞清子

《驚螫》講述陳山（張若昀／飾）被日本人看中，捲入危險重重的諜戰之中，最終與同伴保家衛國的故事。該劇是2016年電視劇《麻雀》的延伸作品，《麻雀》由李易峰和周冬雨主演。《驚螫》保留了原作的張若昀和闞清子，並增加了王鷗和孫藝洲等人，相信麻雀的粉絲雖然不能看到原班人馬，也能看到一個原汁原味的故事。

《驚螫》講述陳山被日本人看中，捲入危險重重的諜戰之中。（《驚螫》劇照）

+ 7 + 6 + 5

二、《奔騰年代》

上映資訊：2019/10/22

開播平台：浙江衛視

主演卡士：佟大為、蔣欣、趙達、梁愛琪

該劇講述60年代，留學生常漢卿（佟大為／飾）歸國後遇到金燦爛（蔣欣／飾），兩人從互看不順眼到為了目標一同前進，相知、相愛的故事。以鐵路火車為主軸，劇組對於細節的把控簡直是苛刻，從火車原型到零件等等都力求還原歷史，劇中台詞也充滿許多專業知識和詞彙。女主角蔣欣更是為了貼近人物剪去長髮，短時間暴瘦，足以見到劇組的重視和用心。

該劇講述60年代，留學生常漢卿歸國後與金燦爛相愛的故事。（《奔騰年代》劇照）

三、《極速救援》

上映資訊：2019/10/28

開播平台：湖南衛視

主演卡士：張赫、王佳宇、魏哲鳴、劉忻、李亞天、侯佩杉、奇淩

此劇是首部針對航空救援的電視劇，講述空中救援小隊在極端的環境同心協力搶救傷患，爭分奪秒的過程、惡劣環境中的衝擊畫面都十分吸引人，劇組甚至實地到雪山取景，就連驚心動魄的翻車戲都是由演員真實下場，既危險又令人敬佩。

《極速救援》被視為內地版《Code Blue》。（《極速救援》劇照）

+ 2

四、《光榮時代》

上映資訊：2019/10/13

開播平台：台灣愛奇藝、優酷、騰訊

主演卡士：張譯、潘之琳、張雋溢、薛佳凝、王驍、黃品沅、李添諾、高亮

由金鷹視帝張譯攜手年輕演員潘之琳共同出演的年代劇，講述第一代人民警察，對抗以「桃園」為代號的國民黨潛伏特務，兄弟間分別代表不同的政黨進行對抗，最終桃園行動組徹底瓦解，給北京帶來新的氣象。兩位演員都是演技精湛的老戲骨了，演技方面自會帶來出色的表現！

《光榮時代》由潘之琳主演。（《光榮時代》角色海報）

+ 2

五、《別碰我心底的小柔軟》

上映資訊：暫定十月

開播平台：芒果TV、騰訊

主演卡士：易恒、辛瑞琪、倪言、蔡宜達、劉洛汐、金尤美、師子尋、童話

故事發生在青春懵懂的高中時代，以溫暖成長為主題，講述平凡女高中生孫小柔（辛瑞琪／飾）、帥氣呆萌學霸歐陽羽生（易恒／飾）、擁有動人歌喉的中性女孩楚路（倪言／飾）、以及熱愛音樂的才子高原（蔡宜達／飾）四人之間浪漫有趣的愛情故事。

易恒扮演帥氣呆萌學霸歐陽羽生。（《別碰我心底的小柔軟》劇照）

六、《竹馬鋼琴師》

上映資訊：暫定十月

開播平台：芒果TV

主演卡士：方逸倫、金雯昕、文苡帆、葉禹含、李向哲、徐鶴尼

改編木子喵喵的同名小說，描述熱情開朗的楊初末（金雯昕／飾）進入理想的大學，沒想到遇到童年的鄰家哥哥慕流年（方逸倫／飾），為了讓慕流年認出她，楊初末上前彈了一首鋼琴曲，卻因為琴技不佳，反而被慕流年討厭。最後憑藉她的堅持，提升了自己的琴技，也成功化解兩人的誤會。

《竹馬鋼琴師》是改編木子喵喵的同名小說。（《竹馬鋼琴師》劇照）

七、《你好檢察官》

上映資訊：暫定十月

開播平台：優酷

主演卡士：孫怡、張昊唯、朱雨辰、王維維

講述青年檢察官進入檢察機關，在前輩和同事的帶領下解決了一個又一個複雜的案子，逐漸在工作上賦予更多的使命和責任，最終成為獨當一面的檢察官。該劇籌備初期就獲得司法機關的大力支持，更是派出專家全程參與，將台詞和邏輯、場景還原真實，其中更是改編不少真實案件，是首部聚焦在檢察官行業的電視劇。女主角由《涼生我們可不可以不憂傷》的孫怡飾演，這麼漂亮的檢察官當然要追起來啊！

劇集籌備初期就獲得司法機關的大力支持，更是派出專家全程參與。（《你好檢察官》劇照）

八、《我不能戀愛的女朋友》

上映資訊：2019/10/8

開播平台：優酷

主演卡士：許魏洲、喬欣、周藝軒、王亮，姬天語、趙淩彬

改編自餵小飽的同名小說，丁小柔（喬欣／飾）在17歲那年因為一場誤會，就此認定自己一輩子得不到幸福，每次戀愛後前男友們都會飛速找到真命天女。在好友的慫恿下參加了「我不能戀愛的原因」小組聚會，裡面的人都是情場不順，她也在這遇到了電視節目外景主持人遲信（許魏洲／飾），兩人的人生產生交叉，漸漸走到一起。光是預告就看起來超夢幻！粉粉嫩嫩的色調配上超高嚴值的男女主角，可以說是十月最多人期待的電視劇！

《我不能戀愛的女朋友》改編自餵小飽的同名小說。（《我不能戀愛的女朋友》海報）

九、《不負時光》

上映資訊：2019/10/2

開播平台：台灣愛奇藝、騰訊

主演卡士：安悅溪、邢昭林、朱顏曼滋、程楓

渴望在雜誌出版社工作的李校（安悅溪／飾）本以為實習過後有缺額可以轉成正職，沒想到實習過後只能到東凡出版社當校對編輯，出版社的人因為她的名字都很看好她，甚至覺得李校就是為校對工作而生，這也讓喜歡時尚行業的她很不滿現狀。夢想成為作家的周子墨（邢昭林／飾）因為書的銷售量不達五百本，被迫轉行當模特兒，但當模特兒也不是簡單的事。兩人現實和夢想之間的差距讓他們挫折，同樣受挫的他們遇見對方，並成為彼此前進的動力。

《不負時光》由安悅溪、邢昭林、朱顏曼滋、程楓主演。（《不負時光》海報）

對於喜歡古裝題材的小夥伴不要難過！十月可以說是職業劇爆發，相信喜歡講究邏輯的觀眾可以得到很大的滿足。大家最期待哪一部劇的開播呢？還是直接坐等十一月？

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》我不能戀愛的女朋友｜許魏洲、喬欣主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】