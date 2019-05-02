《紳探》視覺效果直逼荷李活級數！　網民激讚：好似睇緊西片咁

近年來有關刑偵類或懸疑類的電視劇如雨後春筍，因為大多劇情佳、演員好、集數少，廣受觀眾喜愛！像是近期熱播的陸劇《紳探》，是一部以「30年代」為時代背景的懸疑劇，在開播第一週就因為「畫面太美」讓觀眾驚艷，粉絲直誇根本就是在看「電影」並在微博引發話題、受到矚目！到底是怎樣的畫面讓《紳探》在眾多懸疑劇中脫穎而出呢？

電影級別的配色

《紳探》的故事背景是在30年代的上海，當時的上海是個中西文化混雜的地方，繁華絢麗的上流社會與戰爭後的貧困，成為明暗對比的世界！因此《紳探》選用「深」、「灰」的藍色做為主色調，來表現當下時代獨有的高貴與冷漠，再搭配對比的黃色，不僅強烈了視覺，也讓冷暖色調交織，暗喻上海的繁華與陰暗。

《紳探》視覺效果直逼荷李活級數！（點圖放大▼）

黃金比例的畫面

《紳探》在畫面的結構上也十分講究，利用多種構圖法來聚焦視覺，製造出「平衡舒適」的觀賞效果，使畫面看起來唯美又大氣，觀眾連續追劇也不膩！

《紳探》以黃金比例構圖打造極美視覺效果（點圖放大▼）

復古時尚的造型

《紳探》劇中男士的服裝以「歐洲士紳」風格打造，修身馬甲、領帶、領結體現低調嚴謹，搭配寬鬆長版外套，拉長視覺效果。在女士的服裝上，採用30年代的時尚造型「短髮」搭配小帽飾，以及注重「寬肩」的設計，優雅復古不失俐落的風格。

《紳探》「摩登時代」造型華麗到極緻！（點圖放大▼）

+ 11 + 10 + 9

電視劇《紳探》在畫面與造型上的講究，不僅為「懸疑」劇情加分，濃厚的時代感也讓觀眾更容易入戲，這樣值得細細品味的良心製作，得到觀眾的一致好評、後續看漲！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》蓬萊間｜ 白宇、鄭湫泓、季肖冰、陳意涵主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】