【金宵大廈】角色受喜愛不忘感謝幕後　李施嬅：唔可以忽略佢哋

無綫劇集《金宵大廈》熱播，相信不少人收工後都會趕回家收看。李施嬅今日（4/10）出席劇集宣傳活動時接受《香港01》訪問，笑言近來除了忙於宣傳工作外，每日也會趕回家睇劇。她說：「今集Alex就會同大家Byebye，所以大家一定要留意。唔知呢，大結局佢都有可能出返嚟，但係嚟緊個星期就係Coco姐主力講返成件事......唉，唔講咁多，總之大家睇啦！」李施嬅差少少就劇透了。

今集Alex就會Byebye啦⋯不過就仲有Coco姐。（葉志明攝）

劇集追看性高，劇中不少角色也受觀眾喜愛，李施嬅的演技更受觀眾肯定。對此她就表示，自己經常都有留意網友的評論留言，每個都有仔細看。她說：「好感恩，出道到而家都未有一套劇咁有迴響，其實我哋做演員，就係想人哋欣賞我哋作品，但係我想講嘅，就係我好感激大家留言同支持之外，監制同編審其實都好努力制作呢一套劇，先有個咁好嘅劇本。我哋都唔可以忽略一班幕後，真係非常非常非常感激編審Ruby、阿細監制。」

李施嬅表示，有幕後先有好劇本，有好劇本演員先可以發揮。（葉志明攝）

《金宵大廈》反應熱烈，會否計劃開拍續集？她回答：「有講過，但係我簽咗其他公司經理人，所以都唔淨止係我一個人決定。」她表示，現時已與美國經理人公司Authentic簽約合作。「唔同地方佢哋都有Project要去做，所以檔期方面真係要傾。」不過她也補充，只要是好的劇本，她都有興趣參與演出。「如果而家呢個班底再加團隊，我自己都好有興趣拍！」