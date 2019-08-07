NU'EST Aron飛機救發高燒男孩　挺身擔當翻譯被讚熱心低調

憑《Produce 101》第二季而成功翻身的男團NU'EST，近日成員Aron在飛機上協救一名發高燒男童的「好人好事」被傳媒報道，引來網民的關注。由於事件在發生一個月後才公開，不少粉絲都大讚Aron低調助人的好心腸。

根據韓國傳媒的報道，上月8日，Aron跟隨隊友完成《KCON 2019 NY》的行程後，乘搭韓亞航空的型機由美國返回韓國。在飛行途中，一名8歲的男童突然發高燒及出現腹痛的情況，幸好機上有醫生能夠立即進行簡單治療。可是由於醫生不會韓文，於是美國出身的Aron立即擔任起翻譯的工作，把男童母親的說話一一仔細地傳達給醫生。

NU'EST Aron在飛機協救高燒男孩的好事，隔了一個月才被報道。（IG/@ nuestaron）

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有當時同機的乘客講到，Aron本來也因急性腸炎而狀態不佳，但知道機上有緊急患者的消息後，他立即挺身而出協助治療。當時發高燒的男童後來親自向韓亞航空，送上一幅畫及手寫信，答謝機組人員、Aron和所有乘客的幫助和體諒。好人好事過去一個月才被報道，網民和粉絲都大讚Aron熱心幫助他人且低調的行為。

男童親自送上一幅畫及手寫信。（Naver）