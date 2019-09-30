【收視滯後報告】《金宵大廈》贏口碑輸收視　不過注定下星期急升

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是9月16日至9月22日。相信大家對本報告最期待的一環，一定是《金宵大廈》成績如何，開播至今兩個星期，網上口碑極佳，不少人指這部劇集是TVB近年少有的佳作，更是破格之作。不過，《金宵大廈》的收視未算高開，只有24.7點，比起《鐵探》27.8點、《白色強人》27.7點、《十二傳說》25.5點，甚至《好日子》的24.8點要低。

《金宵大廈》贏咗口碑，不過收視未算好好。（劇照）

《金宵大廈》首周收視未算滿意，不過並不代表不能反彈，一個很簡單的原因足以令它之後收視回升，口碑！要回想TVB口碑極佳的劇集，有印象的已經要數到前年《降魔的》，當年《降魔的》收視首周也是平平，但因其口碑佳，網上瘋狂討論，由第一周的23.7點到25.5點、26.4點和26.2點，大結局更有27.9點。前車可鑑下，以《金宵大廈》的走勢，回升是可預期的事，甚至可以超越《愛•回家之開心速遞》，打破其連續十周的劇集收視冠軍。

大膽預測，《金宵大廈》下周收視一定升！（劇照）

+ 7 + 6 + 5

講起《愛•回家之開心速遞》，連續十個星期霸佔劇集冠軍之位當然強勁，對上一套能超越它的已經是《白色強人》，今次收視25.2點亦是其近九個星期的最高位，對上一次能超越25.2點已經是7月15日7月21日的26.2點。而《街坊財爺》比起上星期亦有回升，收23.3點，雖然已經注定成績不會好，但也未去到最差。結果，這個星期TVB的劇集收視，三套都全面回升。

即睇今期TVB的收視報告：

有高當然有低，今次想講的是《3日2夜》已經未能超過雙位數收視，只收7.5點，這已經是《3日2夜》連續九周未能突破單位數收視的厄運，自從六月開始，它的收視一直跌，由本身有11-12點平均收視，慢慢跌慢慢跌，去到現在的單位數，而且看來短期也沒有復甦的跡象，認真令人擔心！

拍攝多次《3日2夜》後，更被網民封為「仙氣女神」，十分多Fans。（IG@judy_kwong）

+ 8 + 7 + 6

《愛•回家之開心速遞》最高收視是周四(19日)晚25.6點，《街坊財爺》最高收視周四(19日)晚24.3點《金宵大廈》最高收視周二(17日)晚25.5點，而《烈火雄心3》最高收視周四(19日)晚6.2點。