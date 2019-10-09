【收視滯後報告】《金宵大廈》開始上升　沒有星級卡士如何取勝？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是9月23日至9月29日。上次報告已經預測過《金宵大廈》會在今次報告中收視上升，果然不出所料，由上周的24.7點升至26.1，大約多了9萬人次觀看這部被喻為今年最有力競爭「最佳劇集」的作品。

早前說過，《金宵大廈》收視一定會升，因為它有口碑支持，今次更打破《愛•回家之開心速遞》連續十周冠軍的紀錄，當然有它的原因。

《金宵大廈》收視回升絕不意外。（劇照）

《金宵大廈》沒有強勁卡士，由陳山聰和李施嬅兩位「半一半二」擔當主角，一堆配角也不是甚麼力捧小生花旦，卻有TVB今年難得的水準，討論性極大，回響甚高，除了要歸功這班二線演員爭氣之外，幕後人員也是功不可沒。編劇、編審和監製炮製出一個懸疑性極高的劇本，這種半吊癮的劇情推進其實正正食正觀眾的口味，劇情不走「膠」向，觀眾會以正常的邏輯去推估劇情，尋找劇中彩蛋，留意沿途埋下的伏線，這些正正是劇集得勝之處。

沒有華麗陣容，卻有令人叫絕的劇本。（劇照）

再望望其他收視，《愛•回家之開心速遞》再次跌穿25點，只得24.4點，而的《街坊財爺》有23點，維持本身的水平。

《愛•回家之開心速遞》平均24.4點，最高收視周二(24日)晚26.8點；《街坊財爺》平均23.0點，最高收視周二(24日)晚24.5點；《金宵大廈》周一至五平均26.1點，最高收視周五(27日)晚26.9點，也是《金宵大廈》播映以來收視最高一集；《烈火雄心3》平均5.5點，最高收視周一(23日)晚6.2點。