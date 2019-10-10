【金宵大廈】「打機女神」張曦雯拍劇做自己　性感羅拉look勁吸粉

TVB電視劇《金宵大廈》踏入結局篇，不過依然集集有驚喜。周三（9日）播出的一集，女神張曦雯（Kelly）有份演出《Simone》這個單元，跟「毒男」膠罐（林子善飾）譜出一段「打機緣份」。

Kelly「打機女神」上身，化身羅拉打喪屍。（Instagram@kelllycheung）

Kelly穿上小背心和貼身褲，大騷完美身段。（Instagram@kelllycheung）

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劇中，Kelly「做返自己」，也是做明星張曦雯的角色。而因為種種「偶然」下，膠罐跟Kelly認識了，仲做埋打機的隊友，一齊打《奇幻大廈》的電玩，因而做埋朋友，簡直就實現了膠罐認識女神的夢想！劇中，他們更模擬了親身上陣進入game的畫面，一齊打喪屍，非常逼真。Kelly的打機造型更勁索，穿上了小背心的「war game look」，更有點安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）演的羅拉影子，吸引到網民的注意，他們還大讚Kelly的角色選角一流。

Kelly同好受歡迎嘅貓貓靚寶。（Instagram@kelllycheung）

事實上，Kelly現實生活中也因曾直播打機而有「打機女神」之稱，更經常真情流露大爆粗口，因而被網民激讚真性情夠貼地，今次在《金宵大廈》中，她就好似做自己一樣，除了繼續打機外，更在game裏面大爆英文粗口「what the xxxx」﹑「shxt」，戲裏戲外都一樣true，難怪得到一眾網民的歡心！

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