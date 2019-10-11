阿部寬13年後再演《不能結婚的男人》　續集首播收視11.5%

睽違13年，日本男星阿部寬回歸接演其人氣代表作續集《還是不能結婚的男人》（港譯《不能結婚的男人2》），猶如當年在社會上掀起一個人吃燒肉、一個人唱K等各種崇尚單身生活的「一人」熱潮，其續集本週二（8日）於日本的首播也同樣受人矚目，第一集就創下平均收視11.5%的佳績，還一度登上日本及全球Twitter趨勢榜冠軍，日本網友也異口同聲大讚：「寬哥真的好厲害，男主角的怪癖跟說話的調調，跟13年前完全沒變！」、「快被寬哥的各種表情包給笑死！」熟男魅力依舊驚人。

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如同片名《不能結婚的男人》，阿部寬所飾演的怪咖建築師，在續集中仍是個高唱單身萬歲的黃金單身漢，然而乖僻行徑及賤嘴功力更上一層樓，行事作風也加倍令人發噱，一人涮涮鍋、一人流水麵、一人交響樂全都樂在其中。

不過阿部寬本人也不遑多讓，一出場就自帶笑點，就算不開口，單用表情就殺傷力十足，害得初次加入演出的吉田羊、稻森泉等演技派女星數度招架不住，跟他對戲時忍笑忍到差點內傷。相較於備受壓力的一眾女星，多年後再度詮釋同一角色的阿部寬，則是一派輕鬆表示：「演這角色其實挺紓壓的，因為能在劇中暢所欲言，真的很過癮！」

阿部寬在《不能結婚的男人》曾有不少大膽麻甩的爆笑演出▼

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對照「不能結婚」系列的男主角，現實生活中的阿部寬已經是兩個孩子的爸爸，被問及人生中是否也有「還辦不到」的事情時，阿部寬則苦笑透露，他從20幾歲起就很想學會跳舞，還曾為此去上過堂，無奈自己實在沒有舞蹈細胞，至今跳舞仍是他的弱點。阿部寬還加碼自爆：「我的夢想就是參與印度電影的演出，從頭到尾跳個不停是我的終極目標。」此話一出，立刻引來吉田羊答腔：「我覺得印度服飾應該滿適合你的。」逗趣互動有如劇中翻版。

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